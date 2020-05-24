Lugano'dan Fenerbahçe itirafı: Hala şaşırıyorum!

Fenerbahçe'de 2006-2011 yılları arasında 5 sezon forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Diego Lugano, Türkiye günlerini anlattı. beIN Sports'a konuşan Uruguaylı efsane, PSG'ye transfer olduğu gün Paris'te yaşadığı ilginç olayı unutamadığını söyledi. İşte o sözler ve detaylar...
24 Mayıs 2020 Pazar 20:00
Güncelleme: 24.05.2020 20:00
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Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde ortaya koyduğu futbolun yanı sıra hırsı ve özverisiyle de dikkat çeken ve taraftarların sevgisini kazanan Diego Lugano, Türkiye kariyerinde unutamadığı anılarını beIN Sports'a anlattı.
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Futbola 2018 yılında veda eden Uruguaylı efsane futbolcu, Fenerbahçe'den ayrılıp PSG'ye transfer olduğu gün yaşadığı ilginç olayın kendisini hala şaşırttığını söyledi.
İşte Lugano'nun sözlerinden satır başları...
"FUTBOL HAYATIMIN EN GÜZEL 5 YILINI F.BAHÇE'DE GEÇİRDİM"
Fenerbahçe ile ilgili söyleyebileceğim çok şey var. Güney Amerika'da bütün röportajlarda Fenerbahçe yıllarımdan övgü ve mutlulukla bahsediyorum. Benim futbol hayatımın belki de en güzel 5 senesini geçirdim. Muhteşem atmosferde oynadım. Çok büyük zaferler kazandık. Üzüntüler, mutluluklar oldu.
Yeni bir kültür ve yeni bir hayatı zevkle yaşadım. Bu kültürü yaşamak çok önemliydi. Türk kültürü özellikle. Sporcu olarak çok şey öğrendim. Fenerbahçe ve Türkiye aklımın her zaman en güzel köşesinde kalacaktır. Türkiye'ye her zaman ziyarette bulunuyorum.
"TARAFTARLARLA ŞARKILAR SÖYLEDİM"
Kılık değiştirerek Türkiye'de izlediği maç hakkında konuşan Lugano, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden önce sokaklarda taraftarlarla şarkılar söyledim, beni tanımadılar. O atmosferi ve o tutkuyu yaşadım. Derbi tutkusunu yaşamak hayallerimi süsleyen bir olaydı." ifadelerini kullandı.