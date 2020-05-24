Lugano'dan Fenerbahçe itirafı: Hala şaşırıyorum!

"FUTBOL HAYATIMIN EN GÜZEL 5 YILINI F.BAHÇE'DE GEÇİRDİM"

Fenerbahçe ile ilgili söyleyebileceğim çok şey var. Güney Amerika'da bütün röportajlarda Fenerbahçe yıllarımdan övgü ve mutlulukla bahsediyorum. Benim futbol hayatımın belki de en güzel 5 senesini geçirdim. Muhteşem atmosferde oynadım. Çok büyük zaferler kazandık. Üzüntüler, mutluluklar oldu.