Kruse'den Nuri Şahin itirafı! Fenerbahçe... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Kruse'den Nuri Şahin itirafı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün youtube kanalında merak edilenleri cevapladı. Daha önce İstanbul'a birkaç kez geldiğini belirten Alman yıldız, "İstanbul hakkında çok harika şey duydum. Çok güzel bir şehir. Çok fazla insan var, inanılmaz taraftarlar var" sözlerini sarf etti. Yıldız futbolcu bir de Nuri Şahin'in Fenerbahçe ile ilgili sözlerini açıkladı. İşte Kruse'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:18 Güncelleme: 24.07.2019 23:18
Kruse'den Nuri Şahin itirafı! Fenerbahçe...

"Burada olmaktan çok mutluyum"

Almanya'da çok Türk arkadaşının olduğunu vurgulayan Kruse, "Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe bana hakkında harika şeyler söyledi.

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Kruse'den Nuri Şahin itirafı! Fenerbahçe...

Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu söyledi.'' Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini öğrendiğindeki duygularını aktaran 31 yaşındaki oyuncu, "Burada oynayacak olmam benim için bir onurdur. Çok gurur duyuyorum.

Kruse'den Nuri Şahin itirafı! Fenerbahçe...

Benimle ilgilendiklerini duyduğumda hissettiğim o güzel duygu, gururdu. Kulüpten insanlarla konuşmaya başladığım andan itibaren bana karşı gerçekten çok ilgiliydiler. Benim için çok güzel bir duyguydu" ifadelerini kulandı.

Kruse'den Nuri Şahin itirafı! Fenerbahçe...

Kendisi için Almanya'daki favori Türk oyuncunun Nuri Şahin olduğunu da belirten Kruse, lakabının olmadığının da altını çizerek, taraftarların bir tane kendisine bulacaklarını söyledi.

Kruse'den Nuri Şahin itirafı! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj veren Alman yıldız, "Merhaba büyük Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.

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