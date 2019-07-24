Kruse'den Nuri Şahin itirafı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün youtube kanalında merak edilenleri cevapladı. Daha önce İstanbul'a birkaç kez geldiğini belirten Alman yıldız, "İstanbul hakkında çok harika şey duydum. Çok güzel bir şehir. Çok fazla insan var, inanılmaz taraftarlar var" sözlerini sarf etti. Yıldız futbolcu bir de Nuri Şahin'in Fenerbahçe ile ilgili sözlerini açıkladı. İşte Kruse'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:18
Güncelleme: 24.07.2019 23:18
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"Burada olmaktan çok mutluyum"
Almanya'da çok Türk arkadaşının olduğunu vurgulayan Kruse, "Nuri Şahin mesela, bana Fenerbahçe bana hakkında harika şeyler söyledi.
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Türkiye'deki en büyük kulüp olduğunu söyledi.'' Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgilendiğini öğrendiğindeki duygularını aktaran 31 yaşındaki oyuncu, "Burada oynayacak olmam benim için bir onurdur. Çok gurur duyuyorum.
Benimle ilgilendiklerini duyduğumda hissettiğim o güzel duygu, gururdu. Kulüpten insanlarla konuşmaya başladığım andan itibaren bana karşı gerçekten çok ilgiliydiler. Benim için çok güzel bir duyguydu" ifadelerini kulandı.
Kendisi için Almanya'daki favori Türk oyuncunun Nuri Şahin olduğunu da belirten Kruse, lakabının olmadığının da altını çizerek, taraftarların bir tane kendisine bulacaklarını söyledi.
Sarı-lacivertli taraftarlara da mesaj veren Alman yıldız, "Merhaba büyük Fenerbahçe taraftarı. Fenerbahçe ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum.