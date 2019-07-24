Kruse'den Nuri Şahin itirafı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin Alman golcüsü Max Kruse, sarı-lacivertli kulübün youtube kanalında merak edilenleri cevapladı. Daha önce İstanbul'a birkaç kez geldiğini belirten Alman yıldız, "İstanbul hakkında çok harika şey duydum. Çok güzel bir şehir. Çok fazla insan var, inanılmaz taraftarlar var" sözlerini sarf etti. Yıldız futbolcu bir de Nuri Şahin'in Fenerbahçe ile ilgili sözlerini açıkladı. İşte Kruse'nin açıklamalarından öne çıkan satır başları...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:18 Güncelleme: 24.07.2019 23:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





