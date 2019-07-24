Çaykur Rizespor'dan Frey ve Barış Alıcı açıklaması!

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında oyuncu alış verişleri sürüyor. Fenerbahçe'nin Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç'in ardından Sarı-Lacivertliler'de 4 genç ismi bu transfer karşılığında göndermişti. Son olarak Rizespor teknik patronu İsmail Kartal'dan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...

24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





