Çaykur Rizespor'dan Frey ve Barış Alıcı açıklaması!
Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında oyuncu alış verişleri sürüyor. Fenerbahçe'nin Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç'in ardından Sarı-Lacivertliler'de 4 genç ismi bu transfer karşılığında göndermişti. Son olarak Rizespor teknik patronu İsmail Kartal'dan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:09
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Süper Lig ekipleri yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Transfer sezonunun flaş isimlerinden Vedat Muriç'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bu transfer için Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon euro'nun yanında 4 genç ismi de göndermişti.
Bu takas sonrası Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'den farklı isimler için de girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.
Rizespor cephesinden konuyla alakalı açıklama geldi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'den Michael Frey ve Barış Alıcı'yı kiralaması beklenirken, Karadeniz ekibinden flaş açıklama geldi.