Çaykur Rizespor'dan Frey ve Barış Alıcı açıklaması! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Çaykur Rizespor'dan Frey ve Barış Alıcı açıklaması!

Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor arasında oyuncu alış verişleri sürüyor. Fenerbahçe'nin Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriç'in ardından Sarı-Lacivertliler'de 4 genç ismi bu transfer karşılığında göndermişti. Son olarak Rizespor teknik patronu İsmail Kartal'dan flaş bir açıklama geldi. İşte detaylar...
24 Temmuz 2019 Çarşamba 23:09
Çaykur Rizespor'dan Frey ve Barış Alıcı açıklaması!

Süper Lig ekipleri yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor.

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Çaykur Rizespor'dan Frey ve Barış Alıcı açıklaması!

Transfer sezonunun flaş isimlerinden Vedat Muriç'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bu transfer için Çaykur Rizespor'a 3.5 milyon euro'nun yanında 4 genç ismi de göndermişti.

Çaykur Rizespor'dan Frey ve Barış Alıcı açıklaması!

Bu takas sonrası Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'den farklı isimler için de girişimlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Çaykur Rizespor'dan Frey ve Barış Alıcı açıklaması!

Rizespor cephesinden konuyla alakalı açıklama geldi.

Çaykur Rizespor'dan Frey ve Barış Alıcı açıklaması!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'un Fenerbahçe'den Michael Frey ve Barış Alıcı'yı kiralaması beklenirken, Karadeniz ekibinden flaş açıklama geldi.

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