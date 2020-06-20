Kruse gider gitmez Fenerbahçe bunu yaptı!

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Kruse sarı-lacivertli kulübe büyük bir şok yaşatmıştı. Yıldız futbolcu Instagram hesabından yaptığı açıklamada Şubat 2020'den bu yana hiçbir ödeme almadığını dile getirmişti. Kruse'nin ayrılığının ardından Kanarya'da flaş bir karara imza attı. İşte detaylar...
20 Haziran 2020 Cumartesi 19:12
Güncelleme: 20.06.2020 19:12
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Fenerbahçe'nin sezon başında takıma kattığı Kruse, sözleşmesini tek taraflı feshederek büyük bir sürprize imza atmıştı.
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Olayın şokunu yaşayan Fenerbahçe Kulübü resmi bir açıklama yaparak bu fesihin 'Mesnetsiz' olduğunu ifade etmişti.
Yapılan açıklamada Fenerbahçe kulübünün Max Kruse'ye borcu olmadığı belirtilirken, "FIFA ve TFF sirkülerli ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirmiş olduğu fesih, nezdimizde haksız ve mesnetsizdir" ifadelerine yer verilmişti.
KRUSE'DEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Alman yıldız, "Türkiye'de Fenerbahçe'ye transferimden beri ülkeyi ve insanlarının son derece misafirperver olduğunu gördüm. Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve buraya, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı. Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi, bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım" diye konuştu.
"ŞUBAT 2020'DEN BU YANA..."
Sözleşmesini feshetme nedeninden de bahseden Alman futbolcu, "Yazık ki bütün bunlara rağmen aşağıdaki adımı atmak zorunda kaldım. İstanbul Fenerbahçe Kulübü ile olan sözleşmemi, 18 Haziran 2020 tarihinde derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim. Ne yazık ki kulübün Şubat 2020 tarihinden bu yana maaşımı neredeyse hiç ödememiş olması beni bu adımı atmak zorunda bıraktı.