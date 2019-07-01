Kolarov transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye geldi derken... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Temmuz 2019, Pazartesi
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Haberler Galeri Kolarov transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye geldi derken...

Kolarov transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye geldi derken...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sil baştan bir kadro hazırlığında olan sarı-lacivertliler ilk olarak Murat Sağlam ve Kruse transferlerini bitirmiş, Emre Belözoğlu ve Aleksandar Kolarov ile de prensip anlaşmasına varmıştı. Kolarov'a imza attırmak için gün sayan Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan kötü haber geldi.
1 Temmuz 2019 Pazartesi 08:11 Güncelleme: 01.07.2019 08:12
Kolarov transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye geldi derken...

Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe'de gelecek sezon tek hedef şampiyonluk.

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Kolarov transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye geldi derken...

Fenerbahçe, iç ve dış transferde hareketli günler yaşıyor...

Kolarov transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye geldi derken...

Bu kapsamda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapma peşindeydi.

Kolarov transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye geldi derken...

Transferde Kruse ve Murat Sağlam'ı renklerine bağlayan Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ve Kolarov transferlerine de kesin gözüyle bkaılıyordu.

Kolarov transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye geldi derken...

Aleksandar Kolarov'u transferinde Kanarya'ya kötü bir haber geldi.

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