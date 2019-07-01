Kolarov transferinde şok gelişme! Fenerbahçe'ye geldi derken...

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sil baştan bir kadro hazırlığında olan sarı-lacivertliler ilk olarak Murat Sağlam ve Kruse transferlerini bitirmiş, Emre Belözoğlu ve Aleksandar Kolarov ile de prensip anlaşmasına varmıştı. Kolarov'a imza attırmak için gün sayan Fenerbahçe'ye yıldız oyuncudan kötü haber geldi.

1 Temmuz 2019 Pazartesi 08:11 Güncelleme: 01.07.2019 08:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





