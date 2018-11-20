Koemandan ilk 11de büyük sürpriz! - Galeri - Fotomaç
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Koeman'dan ilk 11'de büyük sürpriz!
Fenerbahçe teknik direktörü Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları zorlu Trabzonspor karşılaşması öncesi ilk 11'i şekillendiriyor.
20 Kasım 2018 Salı, 20:01:14
Güncelleme: 20:13:03
Milli maçlar sebebiyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman, ideal 11'ini oluşturma yolunda adımlar attı.
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Koeman iskelet takımını oluşturmak için milli futbolcuların dönüşünü bekliyor.
Kadro istikrarına önem veren ve takımının ideal dizilişi ve kadro kurgusu olması gerektiğine inanan Koeman, birçok pozisyonda da kararını vermiş durumda.
beIN Sports'un haberine göre; Kalede Harun'un yerine kesin gözüyle bakılıyor.
Savunma stoperlerinin ve sol bek pozisyonlarının yeri ise garanti gözüküyor. Skrtel-Neustader ve Hasan Ali Kaldırım, Koeman'ın olmazsa olmazları.