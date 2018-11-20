Koemandan ilk 11de büyük sürpriz! - Galeri - Fotomaç
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    20 Kasım 2018, Salı
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    Koeman'dan ilk 11'de büyük sürpriz!

    Fenerbahçe teknik direktörü Erwin Koeman, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynayacakları zorlu Trabzonspor karşılaşması öncesi ilk 11'i şekillendiriyor.
    20 Kasım 2018 Salı, 20:01:14 Güncelleme: 20:13:03
    Koemandan ilk 11de büyük sürpriz!

    Milli maçlar sebebiyle verilen arada hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Erwin Koeman, ideal 11'ini oluşturma yolunda adımlar attı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Koemandan ilk 11de büyük sürpriz!

    Koeman iskelet takımını oluşturmak için milli futbolcuların dönüşünü bekliyor.

    Koemandan ilk 11de büyük sürpriz!

    Kadro istikrarına önem veren ve takımının ideal dizilişi ve kadro kurgusu olması gerektiğine inanan Koeman, birçok pozisyonda da kararını vermiş durumda.

    Koemandan ilk 11de büyük sürpriz!

    beIN Sports'un haberine göre; Kalede Harun'un yerine kesin gözüyle bakılıyor.

    Koemandan ilk 11de büyük sürpriz!

    Savunma stoperlerinin ve sol bek pozisyonlarının yeri ise garanti gözüküyor. Skrtel-Neustader ve Hasan Ali Kaldırım, Koeman'ın olmazsa olmazları.

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