Koeman bunu başarırsa yeni sözleşme teklif edilecek! - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Koeman bunu başarırsa yeni sözleşme teklif edilecek!

    Fenerbahçe'de Erwin Koeman'ın geleceği kendi ellerinde
    15 Kasım 2018 Perşembe, 10:43:34 Güncelleme: 11:09:25
    Koeman bunu başarırsa yeni sözleşme teklif edilecek!

    Fenerbahçe'de Erwin Koeman'ın mukavelesi hazır.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Koeman bunu başarırsa yeni sözleşme teklif edilecek!

    Hollandalı çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar yeni sözleşme imzalanacak.

    Koeman bunu başarırsa yeni sözleşme teklif edilecek!

    EĞER BAŞARILI OLURSA; GELECEK SEZON...

    Başarı kriteri takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması olarak belirlendi.

    Koeman bunu başarırsa yeni sözleşme teklif edilecek!

    Eğer bu sezon hedeflenen başarılar yakalanırsa Koeman'la önümüzdeki sezon da devam edilecek.

    Koeman bunu başarırsa yeni sözleşme teklif edilecek!

    MAAŞI 475 BİN EURO'YA ÇEKİLECEK

    175 bin Euro'ya çalışan 57 yaşındaki antrenör, yeni mukaveleyle gelirini 475 bin Euro'ya çekecek.

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