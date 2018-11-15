Koeman bunu başarırsa yeni sözleşme teklif edilecek! - Galeri - Fotomaç
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Koeman bunu başarırsa yeni sözleşme teklif edilecek!
Fenerbahçe'de Erwin Koeman'ın geleceği kendi ellerinde
15 Kasım 2018 Perşembe, 10:43:34
Güncelleme: 11:09:25
Fenerbahçe'de Erwin Koeman'ın mukavelesi hazır.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hollandalı çalıştırıcı ile sezon sonuna kadar yeni sözleşme imzalanacak.
EĞER BAŞARILI OLURSA; GELECEK SEZON...
Başarı kriteri takımın Şampiyonlar Ligi'ne kalması olarak belirlendi.
Eğer bu sezon hedeflenen başarılar yakalanırsa Koeman'la önümüzdeki sezon da devam edilecek.
MAAŞI 475 BİN EURO'YA ÇEKİLECEK
175 bin Euro'ya çalışan 57 yaşındaki antrenör, yeni mukaveleyle gelirini 475 bin Euro'ya çekecek.