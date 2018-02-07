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Kocaman, kulübede yer alamadı
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Fenerbahçe Teknik Direktörö Aykut Kocaman, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi. Deneyimli teknik adam, bundan dolayı Akın Çorap Giresunspor karşılaşmasında takımının başında yer alamadı.
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