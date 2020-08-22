Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferine tepki gösterdi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferine tepki gösterdi!

Arjantin Ligi takımlarından Estudiantes'in başkanı Juan Sebastian Veron, Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı tecrübeli orta saha oyuncusu Jose Sosa'nın transfer kararını sert sözlerle eleştirdi.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:04
Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferine tepki gösterdi!

Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın transfer kararı merakla beklenirken, oyuncunun ülkesi Arjantin'e dönme ihtimali konuşuluyordu.

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Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferine tepki gösterdi!

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını duyurdu.

Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferine tepki gösterdi!

Sosa'nın kararı, ülkesinin takımlarından Estudiantes'in başkanı Juan Sebastian Veron'u kızdırdı.

Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferine tepki gösterdi!

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Veron, "Yaptığımız görüşmenin ardından kulüple iletişime geçmesini isterdim. Kararını sosyal medyadan öğrendik" dedi.

Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferine tepki gösterdi!

Tecrübeli yıldıza sitem eden Veron, sözlerini şöyle sürdürdü:

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