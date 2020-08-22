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Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferine tepki gösterdi!
Jose Sosa'nın Fenerbahçe'ye transferine tepki gösterdi!
Arjantin Ligi takımlarından Estudiantes'in başkanı Juan Sebastian Veron, Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı tecrübeli orta saha oyuncusu Jose Sosa'nın transfer kararını sert sözlerle eleştirdi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
22 Ağustos 2020 Cumartesi 14:04
Trabzonspor'la sözleşmesi sona eren Jose Sosa'nın transfer kararı merakla beklenirken, oyuncunun ülkesi Arjantin'e dönme ihtimali konuşuluyordu.
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Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını duyurdu.
Sosa'nın kararı, ülkesinin takımlarından Estudiantes'in başkanı Juan Sebastian Veron'u kızdırdı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Veron, "Yaptığımız görüşmenin ardından kulüple iletişime geçmesini isterdim. Kararını sosyal medyadan öğrendik" dedi.
Tecrübeli yıldıza sitem eden Veron, sözlerini şöyle sürdürdü: