İtalyan devi Muriç'in peşinde! Rekor bonservis... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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İtalyan devi Muriç'in peşinde! Rekor bonservis...

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile kıyasıya bir yarış sonrasında 3.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, gösterdiği performans sonrası devleri peşine takmaya devam ediyor. Avrupa devlerinin radarına giren ve adı Manchester United, Juventus, Leicester City, E. Frankfurt ve Monaco gibi kulüplerle anılan 25 yaşındaki futbolcuya Juventus'un ardından bir İtalyan devi daha talip oldu.

10 Aralık 2019 Salı 07:31 Güncelleme: 10.12.2019 07:31
İtalyan devi Muriç'in peşinde! Rekor bonservis...

Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.

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İtalyan devi Muriç'in peşinde! Rekor bonservis...

Tıpkı yaz transfer döneminde olduğu gibi ocak ayında da takımda birçok değişiklik yapması beklenen sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimlerden birisi de Vedat Muriç...

İtalyan devi Muriç'in peşinde! Rekor bonservis...

Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Muriç, hem Kosova Milli Takımı hem de Fenerbahçe formasıyla gösterdiği etkili performansla şimdiden Avrupa devlerinin radarında girdi.

İtalyan devi Muriç'in peşinde! Rekor bonservis...

Manchester United, Juventus, Leicester City, E. Frankfurt ve Monaco'nun ilgilendiği Kosovalı golcü ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan devi Muriç'in peşinde! Rekor bonservis...

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Kosovalı golcüsüne bu kez İtalyanların ünlü kulübü Lazio talip oldu.

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