İtalyan devi Muriç'in peşinde! Rekor bonservis...

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile kıyasıya bir yarış sonrasında 3.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, gösterdiği performans sonrası devleri peşine takmaya devam ediyor. Avrupa devlerinin radarına giren ve adı Manchester United, Juventus, Leicester City, E. Frankfurt ve Monaco gibi kulüplerle anılan 25 yaşındaki futbolcuya Juventus'un ardından bir İtalyan devi daha talip oldu.