İtalyan devi Muriç'in peşinde! Rekor bonservis...

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile kıyasıya bir yarış sonrasında 3.5 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç, gösterdiği performans sonrası devleri peşine takmaya devam ediyor. Avrupa devlerinin radarına giren ve adı ManchesterUnited, Juventus, LeicesterCity, E. Frankfurt ve Monaco gibi kulüplerle anılan 25 yaşındaki futbolcuya Juventus'un ardından bir İtalyan devi daha talip oldu.
10 Aralık 2019 Salı 07:31
Güncelleme: 10.12.2019 07:31
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Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar hızlandı.
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Tıpkı yaz transfer döneminde olduğu gibi ocak ayında da takımda birçok değişiklik yapması beklenen sarı-lacivertlilerde gündemdeki isimlerden birisi de Vedat Muriç...
Sezon başında ÇaykurRizespor'dan transfer edilen Muriç, hem Kosova Milli Takımı hem de Fenerbahçe formasıyla gösterdiği etkili performansla şimdiden Avrupa devlerinin radarında girdi.
ManchesterUnited, Juventus, LeicesterCity, E. Frankfurt ve Monaco'nun ilgilendiği Kosovalı golcü ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Kosovalı golcüsüne bu kez İtalyanların ünlü kulübü Lazio talip oldu.