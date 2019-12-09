Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber!

Süper Lig'i zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar devam ediyor. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen Fenerbahçe'yi üzen bir haber geldi. Kadrosuna yıldız bir futbolcu katmak için tüm imkanlarını seferber eden sarı-lacivertliler gelen haberler üzerine adeta yıkıldı. İşte Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız isim ve detaylar...

9 Aralık 2019 Pazartesi 19:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





