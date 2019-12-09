Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber!

Süper Lig'i zirvede tamamlayarak şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de ocak ayı için çalışmalar devam ediyor. Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek isteyen Fenerbahçe'yi üzen bir haber geldi. Kadrosuna yıldız bir futbolcu katmak için tüm imkanlarını seferber eden sarı-lacivertliler gelen haberler üzerine adeta yıkıldı. İşte Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği yıldız isim ve detaylar...
9 Aralık 2019 Pazartesi 19:21
Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber!

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe, transfer şov yapmaya hazırlanıyordu.

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Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber!

Yaz transfer sezonunda nokta atışı takviyelerle kadrosunu güçlendiren sarı-lacivertliler ocak ayı transfer döneminde şampiyonluk ipini göğüsleyecek kadroyu oluşturmak için kolları sıvadı.

Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber!

Uzun bir süredir Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan Kanarya, şampiyon olup hem bu hasreti dindirmek hem de Avrupa'da başarı sağlayacak kadronun temellerini atmak için çalışmalara başladı.

Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre hareket eden sarı-lacivertli kurmaylar takımdaki eksik bölgeleri belirledi.

Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber!

Buna göre yine transferin başında Fransız futbol adamı Damien Comolli olacak ve Yanal'ın üzerinde durduğu isimlere birer birer imza attıracak.

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