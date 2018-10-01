Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli'nin görüşmesinde, Cocu için karar verildi
1 Ekim 2018 Pazartesi, 18:52:45
Güncelleme: 18:54:37
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İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı!
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Fenerbahçe'de bir numaralı gündem teknik direktör Phillip Cocu'nun geleceği...
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İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı!
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Çaykur Rizesporkarşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet Sarı-Lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğratırken yönetim kanadında da Hollandalı olan güven iyice sarsıldı.
İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı!
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İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı!
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Sarı-Lacivertli idareciler, bu iki maçı atlatıp milli arada soğukkanlı şekilde bir karar vermeyi planlıyor.
İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı!
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Ali Koç'un son kararını vereceği belirtilirken, Skorer'in edindiği bilgiye göre; sezon başında yolların ayrıldığı Aykut Kocaman, kendisine bir kez daha teklif yapılması halinde yeniden takıma dönüşe sıcak bakıyor.