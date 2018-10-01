İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı! - Galeri - Fotomaç
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    01 Ekim 2018, Pazartesi
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    İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı!

    Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve sportif direktör Comolli'nin görüşmesinde, Cocu için karar verildi
    1 Ekim 2018 Pazartesi, 18:52:45 Güncelleme: 18:54:37
    İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı!
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    İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı!

    Fenerbahçe'de bir numaralı gündem teknik direktör Phillip Cocu'nun geleceği...

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    İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı!
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    İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı!

    Çaykur Rizesporkarşısında alınan 3-0'lık mağlubiyet Sarı-Lacivertli taraftarları hayal kırıklığına uğratırken yönetim kanadında da Hollandalı olan güven iyice sarsıldı.

    İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı!
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    İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı!

    Fenerbahçe yönetimi, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'ndeki Spartak Trnava ve hafta sonu oynanacak Başakşehir maçları öncesinde herhangi bir değişiklik yapma düşüncesinde değil.

    İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı!
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    İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı!

    Sarı-Lacivertli idareciler, bu iki maçı atlatıp milli arada soğukkanlı şekilde bir karar vermeyi planlıyor.

    İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı!
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    İşte toplantıdan çıkan Cocu kararı!

    Ali Koç'un son kararını vereceği belirtilirken, Skorer'in edindiği bilgiye göre; sezon başında yolların ayrıldığı Aykut Kocaman, kendisine bir kez daha teklif yapılması halinde yeniden takıma dönüşe sıcak bakıyor.

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