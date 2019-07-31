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İşte Real Madrid-Fenerbahçe maçından kareler
Fenerbahçe Audi Cup turnuvası ikinci maçında İspanya devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 5-3 kaybederek turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Sarı-Lacivertliler, Madrid karşısında gösterdiği performansla beğeni topladı. Özellikle genç isimlerin performansıyla göz doldurduğu mücadelede Murat Sağlam, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır beğeni topladı. İşte maçtan kareler...
31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:48 Güncelleme: 31.07.2019 20:58
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