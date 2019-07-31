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31 Temmuz 2019, Çarşamba
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İşte Real Madrid-Fenerbahçe maçından kareler

Fenerbahçe Audi Cup turnuvası ikinci maçında İspanya devi Real Madrid ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı 5-3 kaybederek turnuvayı dördüncü sırada tamamlayan Sarı-Lacivertliler, Madrid karşısında gösterdiği performansla beğeni topladı. Özellikle genç isimlerin performansıyla göz doldurduğu mücadelede Murat Sağlam, Ferdi Kadıoğlu, Altay Bayındır beğeni topladı. İşte maçtan kareler...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:48 Güncelleme: 31.07.2019 20:58
İşte Real Madrid-Fenerbahçe maçından kareler

2019 Audı Cup turnuvası kapsamı ikinci maçında Real Madrid ile karşılaşan Fenerbahçe karşılaşmadan 5-3 mağlup ayrılarak turnavayı dördüncü olarak tamamladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Real Madrid-Fenerbahçe maçından kareler

İŞTE MAÇTAN KARELER...

İşte Real Madrid-Fenerbahçe maçından kareler
İşte Real Madrid-Fenerbahçe maçından kareler
İşte Real Madrid-Fenerbahçe maçından kareler
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