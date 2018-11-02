İşte Phillip Cocunun yeni adresi! Milli Takım...

Hollanda basınında da gündeme gelen haberde ayrıca, PSV Eindhoven'da Hirving Lozano ile birlikte çalışan Cocu'nun, genç oyuncunun performansını üst seviyeye çıkardığı ve kendisiyle en iyi çalışacak isim olarak görüldüğü için aday olarak görüldüğü ifade edildi.