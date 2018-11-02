İşte Phillip Cocunun yeni adresi! Milli Takım... - Galeri - Fotomaç
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    02 Kasım 2018, Cuma
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    İşte Phillip Cocu'nun yeni adresi! Milli Takım...

    Fenerbahçe'den gönderilen Hollandalı çalışıtırıcı Phillip Cocu'nun yeni adresi futbolseverleri şaşırttı!
    2 Kasım 2018 Cuma, 18:10:58 Güncelleme: 18:12:13
    İşte Phillip Cocunun yeni adresi! Milli Takım...

    Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçında MKE Ankaragücü karşısında alınan 3-1'lik yenilgi sonrası görevine son verilen Hollandalı teknik adam Phillip Cocu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    İşte Phillip Cocunun yeni adresi! Milli Takım...

    Fenerbahçe'nin görevden aldığı Phillip Cocu'nun adı Meksika Milli Takımı ile anılıyor...

    İşte Phillip Cocunun yeni adresi! Milli Takım...

    Milli takımın başına getirmek için teknik direktör arayışını sürdüren Meksika Futbol Federasyonu'nun listesinde ilk sırada Phillip Cocu'nun yer aldığını iddia eden ESPN, Hollandalı teknik adamın takım için ideal bir isim olduğunu belirtti.

    İşte Phillip Cocunun yeni adresi! Milli Takım...

    Hollanda basınında da gündeme gelen haberde ayrıca, PSV Eindhoven'da Hirving Lozano ile birlikte çalışan Cocu'nun, genç oyuncunun performansını üst seviyeye çıkardığı ve kendisiyle en iyi çalışacak isim olarak görüldüğü için aday olarak görüldüğü ifade edildi.

    İşte Phillip Cocunun yeni adresi! Milli Takım...

    Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından Cocu'nun ismi, Feyenoord ile de anılmıştı.

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