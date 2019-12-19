İşte İstanbulspor-Fenerbahçe maçından kareler

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk ayağında rakibini 4-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Zanka ve Tolgay Arslan'ın golleriyle ikinci maçı da 2-0 kazanarak son 16 turuna adını yazdırdı.

19 Aralık 2019 Perşembe 00:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





