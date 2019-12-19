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19 Aralık 2019, Perşembe
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İşte İstanbulspor-Fenerbahçe maçından kareler

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu. Mücadelenin ilk ayağında rakibini 4-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, Zanka ve Tolgay Arslan'ın golleriyle ikinci maçı da 2-0 kazanarak son 16 turuna adını yazdırdı.
19 Aralık 2019 Perşembe 00:22
İşte İstanbulspor-Fenerbahçe maçından kareler

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur'da Fenerbahçe, 4-0 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda İstanbulspor'a konuk oldu.

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İşte İstanbulspor-Fenerbahçe maçından kareler

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İşte İstanbulspor-Fenerbahçe maçından kareler

Sarı-lacivertli ekip 54. dakikada Zanka'nın golüyle 1-0 öne geçti.

İşte İstanbulspor-Fenerbahçe maçından kareler

83. dakikada deplasman ekibi Tolgay Arslan'ın attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

İşte İstanbulspor-Fenerbahçe maçından kareler

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe turu atlayan ekip oldu.

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