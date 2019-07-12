Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, savunmanın göbeğine lider oyuncu olarak Sevilla'ya satılan eski stoperleri Simon Kjaer'in alınmasını istemişti. İspanyol takımında teknik direktör Lopetegui'nin planları arasında yer almayan 30 yaşındaki Kjaer, İstanbul'a gelmiş ve Sarı-Lacivertli yöneticilerle görüşüp Fenerbahçe'ye geri dönme konusunda anlaşmıştı. Kanarya'da, Kjaer'in yanında oynayacak isim de bir başka dünya yıldızı olacak...