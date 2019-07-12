İşte F.Bahçe'nin yeni stoperleri! Kjaer'in yanına dünya yıldızı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Temmuz 2019, Cuma
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Haberler Galeri İşte F.Bahçe'nin yeni stoperleri! Kjaer'in yanına dünya yıldızı

İşte F.Bahçe'nin yeni stoperleri! Kjaer'in yanına dünya yıldızı

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, savunmanın göbeğine lider oyuncu olarak Sevilla'ya satılan eski stoperleri Simon Kjaer'in alınmasını istemişti. İspanyol takımında teknik direktör Lopetegui'nin planları arasında yer almayan 30 yaşındaki Kjaer, İstanbul'a gelmiş ve Sarı-Lacivertli yöneticilerle görüşüp Fenerbahçe'ye geri dönme konusunda anlaşmıştı. Kanarya'da, Kjaer'in yanında oynayacak isim de bir başka dünya yıldızı olacak...

12 Temmuz 2019 Cuma 16:31 Güncelleme: 12.07.2019 16:42
İşte F.Bahçe'nin yeni stoperleri! Kjaer'in yanına dünya yıldızı

Transferleri bir bir duyuran sarı-lacivertliler bir dünya yıldızına daha gözünü dikti.

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İşte F.Bahçe'nin yeni stoperleri! Kjaer'in yanına dünya yıldızı

Fenerbahçe şimdiye kadar birçok mevkiye oyuncu kattı.

İşte F.Bahçe'nin yeni stoperleri! Kjaer'in yanına dünya yıldızı

Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues'i kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Konoplyanka, Kolarov ve Fejsa transferlerini de bitirmek üzere.

İşte F.Bahçe'nin yeni stoperleri! Kjaer'in yanına dünya yıldızı

Fenerbahçe'de bu transferlerin ardından gözler stopere çevrilecek.

İşte F.Bahçe'nin yeni stoperleri! Kjaer'in yanına dünya yıldızı

Skrtel'in durumunun belirsizliğini koruduğu Fenerbahçe'de, stopere düşünülen ilk isim Simon Kjaer...

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