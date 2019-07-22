İşte Fenerbahçe'nin Wolfsburg 11'i!

Sezon öncesi hazırlık çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya'ya gelen Fenerbahçe, burada iki önemli hazırlık maçına çıkacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Audi Cup öncesi ilk 11'ini oluşturmak istediği bu iki karşılaşmanın ilki, bu akşam Wolfsburg ile oynanacak. İşte Yanal'ın 11'i...

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:10 Güncelleme: 22.07.2019 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





