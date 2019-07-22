İşte Fenerbahçe'nin Wolfsburg 11'i!
Sezon öncesi hazırlık çalışmalarının ikinci etabı için Avusturya'ya gelen Fenerbahçe, burada iki önemli hazırlık maçına çıkacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Audi Cup öncesi ilk 11'ini oluşturmak istediği bu iki karşılaşmanın ilki, bu akşam Wolfsburg ile oynanacak. İşte Yanal'ın 11'i...
22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:10
Güncelleme: 22.07.2019 10:10
Fenerbahçe, yeni sezon kamp çalışmaları için Avusturya'ya geldi.
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Sarı-lacivertli ekip, Avusturya kampında iki hazırlık maçı oynayacak.
Fenerbahçe, bugün Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Wolfsburgla karşılaşacak. Saat 19.30'da oynanacak maç Smart Spor'dan naklen yayınlanacak.
Kanarya, 25 Temmuz Perşembe günü ise bir başka Alman ekibi Hertha Berlin ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli kafile, Hertha Berlin karşılaşmasından sonra ise Türkiye'ye dönecek.