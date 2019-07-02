İşte Fenerbahçe'nin 5. transferi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gözünü Almanya'ya dikti. Şu ana kadar 4 transferi resmen açıklayan sarı-lacivertlilerin, duyurmayı beklediği sıradaki isim de netleşti. Fenerbahçe kısa süre içerisinde Kruse'den sonra Bundesliga'nın bir başka yıldızını daha kadrosuna katacak. Yıldız ismin alacağı ücret de belli oldu.

2 Temmuz 2019 Salı 14:27 Güncelleme: 03.07.2019 09:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





