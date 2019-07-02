İşte Fenerbahçe'nin 5. transferi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe gözünü Almanya'ya dikti. Şu ana kadar 4 transferi resmen açıklayan sarı-lacivertlilerin, duyurmayı beklediği sıradaki isim de netleşti. Fenerbahçe kısa süre içerisinde Kruse'den sonra Bundesliga'nın bir başka yıldızını daha kadrosuna katacak. Yıldız ismin alacağı ücret de belli oldu.
2 Temmuz 2019 Salı 14:27
Güncelleme: 03.07.2019 09:21
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Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyon olacak kadroyu oluşturmak adına titizlikle çalışan Fenerbahçe'nin kurmayları, teknik direktör Ersun Yanal'ın hücum oyuncusu isteğini yerine getirmek adına gaza basmıştı.
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Sarı-Lacivertliler şu ana kadar 4 transferi resmen açıkladı.
Bunlar; Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar ve Emre Belözoğlu'ydu...
Fenerbahçe, Max Kruse'nin ardından Bundesliga'dan bir ismi daha renklerine bağlıyor. İşte transferin detayları;
Fenerbahçe'nin listesindeki adaylar arasında yer alan ve kariyerini Almanya'nın Schalke 04 takımında sürdüren Yevhen Konoplyanka'nın, Alman ekibiyle yollarını ayıracağı resmen açıklandı.