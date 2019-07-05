İşte Fenerbahçe'de Muriç'i yedekleyecek golcü!

Geride bıraktığımız sezon gösterdiği performansla taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, gözünü gelecek sezona dikti. Teknik Direktör Ersun Yanal'ın şimdiden 'şampiyonluğu' açıkladığı sezon öncesi, sarı-lacivertliler transferde de hareketli saatler yaşıyor. Yanal'ın istediği oyunculara bir bir imza attıran Fenerbahçe'nin bu doğrultuda gelecek sezonki kadrosunu fotomac.com.tr olarak sizler için derledik...
5 Temmuz 2019 Cuma 10:19
Güncelleme: 08.07.2019 07:48
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden sportif direktör Damien Comolli, imzaları bir bir attırıyor.
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İlk olarak Murat Sağlam'ı kadrosuna katarak transfere başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra sırasıyla Max Kruse, Allahyar, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç'i kadrosuna kattı.
Sarı-Lacivertlilerin Altay Bayındır, Garry Rodrigues ve Kolarov ile de anlaştığı biliniyor. Kanarya'nın gözü artk Kjaer, Fejsa ve forvet transferinde.
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi birçok ayrılık da yaşandı...
Sarı-Lacivertlilerde sözleşmesi sona eren Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Skrtel, Neustadter, Valbuena ve Soldado ile yollar ayrıldı.