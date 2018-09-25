İşte Benzia transferinin perde arkası! - Galeri - Fotomaç
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İşte Benzia transferinin perde arkası!
Fenerbahçe'nin yeni isimlerinden Beniza'nın, transfer edimesindeki detaylar ortaya çıktı
25 Eylül 2018 Salı, 21:29:15
Güncelleme: 21:32:43
İşte Benzia transferinin perde arkası!
Fenerbahçe'de bu yaz transfer döneminin en beğenilen transferlerinden biri Yassine Benzia oldu.
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İşte Benzia transferinin perde arkası!
Fenerbahçe 24 yaşındaki Cezayirli futbolcuyu Fransız ekibi Lille'de kiraladı.
İşte Benzia transferinin perde arkası!
Peki, bu kadar beğenilen bir oyuncu nasıl kiralanabildi? Lille Benzia'yı neden gönderdi?
İşte Benzia transferinin perde arkası!
LİLLE BENZİA'YI NEDEN GÖNDERDİ?
Edinilen bilgilere göre, Lille kulübü 24 yaşındaki oyuncusunu iki nedenle elden çıkardı.
İşte Benzia transferinin perde arkası!
İlk neden Lille teknik direktörü Christophe Galtier'in 4-3-3 sistemine geçmesi ve bu sistemde Yassine Benzia'ya yer bulamamasıydı. Benzia bu sistemde kendisine ilk 11'de yer bulamadı.