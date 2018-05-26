İşte Aziz Yıldırım'ın seçim vaatleri

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, başkanlık seçimleri öncesinde projelerini Fenerbahçe Dönüşüm 2018 adlı bir sunumla kamuoyuna sundu. Fenerbahçe'nin Avrupa'da her zaman ilk 8 takım içerisinde yer alacağını açıklayan Yıldırım, yıldız futbolcu transferlerinden yeni kurulacak spor şubelerine kadar her konuda proje vaatlerinde bulundu.

İşte Aziz Yıldırım'ın projeleri: