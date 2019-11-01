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İşte Benfica'nın 400 milyon Euro kazandığı 13 futbolcu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Örnek alacağımız tek kulüp" dediği Benfica'nın oyuncu satış performansı bambaşka bir seviyede. Alt yapıdan çıkardığı futbolcularla bir marka haline gelen Benfica, 13 yıl içerisinde 11 futbolcudan 400 milyon Euro kazandı.
1 Kasım 2019 Cuma 12:52 Güncelleme: 01.11.2019 13:40
İşte Ali Koç'un örnek aldığı takım
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa'da Benfica kulübünü örnek aldığını söyleyerek, "Benfica'nın yapısı Fenerbahçe'ye çok benziyor. Dernek, 100 bini aşkın üyesi var. Birden çok spor branşı var. Çok borcu vardı, batak durumdaydı. Şimdi inanılmaz bir akademisi olan, sattığı oyuncularıyla tüm borçlarını ödemiş, çok iyi işleyen bir kulüp halinde" dedi.
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İşte Ali Koç'un örnek aldığı takım
İşte Ali Koç'un örnek aldığı takım
İşte Ali Koç'un örnek aldığı takım
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