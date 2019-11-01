İşte Benfica'nın 400 milyon Euro kazandığı 13 futbolcu - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Kasım 2019, Cuma
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İşte Benfica'nın 400 milyon Euro kazandığı 13 futbolcu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Örnek alacağımız tek kulüp" dediği Benfica'nın oyuncu satış performansı bambaşka bir seviyede. Alt yapıdan çıkardığı futbolcularla bir marka haline gelen Benfica, 13 yıl içerisinde 11 futbolcudan 400 milyon Euro kazandı.
1 Kasım 2019 Cuma 12:52 Güncelleme: 01.11.2019 13:40
İşte Ali Koç'un örnek aldığı takım
İşte Ali Koç'un örnek aldığı takım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Avrupa'da Benfica kulübünü örnek aldığını söyleyerek, "Benfica'nın yapısı Fenerbahçe'ye çok benziyor. Dernek, 100 bini aşkın üyesi var. Birden çok spor branşı var. Çok borcu vardı, batak durumdaydı. Şimdi inanılmaz bir akademisi olan, sattığı oyuncularıyla tüm borçlarını ödemiş, çok iyi işleyen bir kulüp halinde" dedi.

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İşte Ali Koç'un örnek aldığı takım
İşte Ali Koç'un örnek aldığı takım

İşte Ali Koç'un örnek aldığı Benfica kulübünün son 13 yılda yüksek bonservis bedelleri ile gönderdiği futbolcular:

İşte Ali Koç'un örnek aldığı takım
İşte Ali Koç'un örnek aldığı takım

Ederson - Bedel: 40 milyon Euro - Transfer olduğu takım: Manchester City

İşte Ali Koç'un örnek aldığı takım
İşte Ali Koç'un örnek aldığı takım

Nelson Semedo - Bedel: 35 milyon Euro - Transfer olduğu takım: Barcelona

İşte Ali Koç'un örnek aldığı takım
İşte Ali Koç'un örnek aldığı takım

Victor Lindelöf - Bedel: 35 milyon Euro - Transfer olduğu takım: Manchester United

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