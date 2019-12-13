İngilizler resmen duyurdu! Vedat Muriqi Premier Lig'e...

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor... Bu sezon Fenerbahçe formasıyla oldukça başarılı işlere imza atan golcü futbolcu, kısa sürede dünyanın en büyük teknik direktörlerinin transfer hedefinin 1 numarası olmayı başardı... İngiltere'nin ünlü gazetesi The Sun ise, okuyucularına Vedat Muriqi ile ilgili flaş bir gelişmeyi aktardı... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

13 Aralık 2019 Cuma 09:43 Güncelleme: 13.12.2019 10:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





