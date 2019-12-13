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İngilizler resmen duyurdu! Vedat Muriqi Premier Lig'e...
Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi için transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor... Bu sezon Fenerbahçe formasıyla oldukça başarılı işlere imza atan golcü futbolcu, kısa sürede dünyanın en büyük teknik direktörlerinin transfer hedefinin 1 numarası olmayı başardı... İngiltere'nin ünlü gazetesi The Sun ise, okuyucularına Vedat Muriqi ile ilgili flaş bir gelişmeyi aktardı... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
13 Aralık 2019 Cuma 09:43
Güncelleme: 13.12.2019 10:19
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Fenerbahçe'nin sezon başında Rizespor'dan kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, transfer gündeminin 1 numaralı ismi oldu...
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Sarı-lacivertli golcü bu sezon hem kendi taraftarını mest ediyor, hem de Kosova Milli Takımı ile adeta şov yapıyordu...
Kısa sürede yakaladığı yükselişin ardından Muriqi'nin adı dünyanın büyük kulüpleriyle anılmaya başlamıştı...
Bonservisi için sadece 3,5 milyon euro ödenen Muriqi için Fenerbahçe'nin tek hedefi, dev rakama golcü ismi satarak FFP kıskacından kurtulmak ve transfer bütçesinin arttırabilmek...
Fenerbahçe'nin son olarak oynadığı ve 5-2 galibiyetle ayrıldığı Gençlerbirliği karşılaşması sonrasında medyaya bomba gibi bir haber düşmüş ve Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho'nun oyuncuyu özel olarak izlettiği aktarılmıştı...