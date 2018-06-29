İngilizler Fenerbahçe'nin anlaştığı Jack Wilshere'i anlattı
FENERBAHÇE'YE FAYDALI OLACAK
Darren Anthony Lewis: Fenerbahçe'nin Jack Wilshere ile ilgilenen çok sayıda takımdan biri olduğunu biliyoruz. Hücum ağırlıklı oyunda çok etkili ve büyük hedefleri olan bir oyuncu. Phillip Cocu, Jack'in takım felsefesine neler katabileceğini biliyor ve onu da bu felsefeye ikna edebilir. Neler olacağını hepimiz göreceğiz.
Nigel John Adderley: Fenerbahçe de onun için heyecan verici bir serüven olacaktır. Her maç dolu bir statta oynayacak. Yaşadığı bazı sakatlıklar görkemli bir kariyer elde etmesine engel oldu. Fenerbahçe'ye ise çok faydalı olacaktır. Jack Wilshere, Fenerbahçe'nin hücum futbol talebine yanıt verebilecek çapta ve kalitede bir oyuncu.
WILSHERE ÜST DÜZEY BİR YILDIZ
Liverpool'un İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, Arsenal'den eski takım arkadaşı olan Wilshere için, "O birlikte oynadığım en iyi futbolculardan biri. Çok üst düzey bir orta saha oyuncusu ve dünyanın en iyi takımlarında oynamayı hak ediyor. Ne karar verirse versin, onun için en iyisini diliyorum" dedi.
KAVGACI BİR TİP
Jack Wilshere'ın başı, kavgacı yapısı nedeniyle zaman zaman polisle derde girdi. 2010'da bir bar kavgasında tutuklandı ama kavgayı ayırdığı tespit edildi, uyarı cezasıyla serbest bırakıldı. 2011'de kendisini almayan Tottenham şapkalı bir taksiciye tükürdüğü için bir kez daha uyarı cezası aldı. 3 çocuğu var; ilk ikisi iki ayrı sevgilisinden, biri eşi Andriani'den.
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