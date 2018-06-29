İngilizler Fenerbahçe'nin anlaştığı Jack Wilshere'i anlattı

WILSHERE ÜST DÜZEY BİR YILDIZ

Liverpool'un İngiliz yıldızı Alex Oxlade-Chamberlain, Arsenal'den eski takım arkadaşı olan Wilshere için, "O birlikte oynadığım en iyi futbolculardan biri. Çok üst düzey bir orta saha oyuncusu ve dünyanın en iyi takımlarında oynamayı hak ediyor. Ne karar verirse versin, onun için en iyisini diliyorum" dedi.