Hollandada gündem Koeman! - Galeri - Fotomaç
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Hollanda'da gündem Koeman!
Phillip Cocu'nun gidişinin ardından takımın yönetimini devralan Erwin Koeman, Galatasaray'la berabere kalmış, Anderlecht'i yenmişti.
12 Kasım 2018 Pazartesi, 10:52:43
Güncelleme: 10:59:35
Dün akşam Süper Lig'de Alanyaspor'u da deviren Koeman, ülkesi Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Vatandaşı Phillip Cocu'nun kovulmasının ardından Fenerbahçe soyunma odasını devralan Koeman, sergilediği başarılı grafik ile Hollanda basınının da dikkatini çekmiş konumda.
Erwin Koeman yönetimindeki Fenerbahçe'yi yakın markaja alan Hollanda basınında, tecrübeli çalıştırıcı için şu ifadelere yer verildi;
NU Sports: Alanyaspor'u 2-0 yenerek ligde ilk galibiyetini alan Koeman, Fenerbahçe'ye ise 6 maç sonra 3 puan kazandırdı.
Voetbal Primeur: Yenilgisiz Koeman! Geçici olarak Fenerbahçe'nin başında olan Koeman yola iyi devam ediyor.