Hollandada gündem Koeman! - Galeri - Fotomaç
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    12 Kasım 2018, Pazartesi
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    Hollanda'da gündem Koeman!

    Phillip Cocu'nun gidişinin ardından takımın yönetimini devralan Erwin Koeman, Galatasaray'la berabere kalmış, Anderlecht'i yenmişti.
    12 Kasım 2018 Pazartesi, 10:52:43 Güncelleme: 10:59:35
    Hollandada gündem Koeman!

    Dün akşam Süper Lig'de Alanyaspor'u da deviren Koeman, ülkesi Hollanda'da gündem olmaya devam ediyor.

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    Hollandada gündem Koeman!

    Vatandaşı Phillip Cocu'nun kovulmasının ardından Fenerbahçe soyunma odasını devralan Koeman, sergilediği başarılı grafik ile Hollanda basınının da dikkatini çekmiş konumda.

    Hollandada gündem Koeman!

    Erwin Koeman yönetimindeki Fenerbahçe'yi yakın markaja alan Hollanda basınında, tecrübeli çalıştırıcı için şu ifadelere yer verildi;

    Hollandada gündem Koeman!

    NU Sports: Alanyaspor'u 2-0 yenerek ligde ilk galibiyetini alan Koeman, Fenerbahçe'ye ise 6 maç sonra 3 puan kazandırdı.

    Hollandada gündem Koeman!

    Voetbal Primeur: Yenilgisiz Koeman! Geçici olarak Fenerbahçe'nin başında olan Koeman yola iyi devam ediyor.

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