Hazırlanın! Fenerbahçe'ye yıldız yağacak

Şimdiye kadar Emre Belözoğlu, Max Kruse, Vedat Muriç, Garry Rodrigues, Murat Sağlam, Altay Bayındır ve Allahyar Sayyadmanesh'i renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekip; ön libero, stoper ve sol bek takviyelerini de sırayla gerçekleştirecek.

