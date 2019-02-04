Hakan Çalhanoğlundan Tolgay Arslan itirafı! Ne yazık ki... - Fotomaç
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Tolgay Arslan itirafı! "Ne yazık ki..."
Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Roma ile oynadığı maçın ardından açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan Tolgay Arslan ile ilgili de konuştu.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 10:42:48
Güncelleme: 10:47:22
İtalya Serie A ekiplerinden AC Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, Roma maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligin 22'nci haftasında Roma'ya dün akşam konuk olan kırmızı-siyahlıların oyun kurucusu Hakan Çalhanoğlu, 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Sakatlığı nedeniyle Milan karşısında Cengiz Ünder'in forma giyemediği maça rakipleri Roma'nın iyi başladığını dile getiren Çalhanoğlu şunları söyledi;
"7-1 kaybettiler Fiorentina'ya karşı. Ona rağmen iyi bir maç sergilediler, tebrik ediyorum.
İlk 20 dakika onlar bizden daha iyi oynadı. İlk yarı biz golü bulduk ve rahatladık ama onlar son dakikaya kadar pes etmedi, her saniye bizi zorladılar.