Gustavo'ya şok sözler! "Mehmet Topal'dan farkı ne?"
Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında lider Alanyaspor ile karşılaştı. Sarı-Lacivertliler sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrılırken, yeni transfer Luiz Gustavo da ilk maçına çıktı. Brezilyalı yıldız 6 numara olarak başladığı maçın son 30 dakikasında stoper oynadı. Ünlü yorumcular Gustavo'nun Alanya maçı performansını değerlendirirken şok ifadeler kullanıldı...
18 Eylül 2019 Çarşamba 08:31
Güncelleme: 18.09.2019 08:31
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Fenerbahçe'nin Marsilya'dan 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Luiz Gustavo, sarı-lacivertli takımla ilk resmi maçına Alanyaspor deplasmanında çıktı.
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Luiz Gustavo'nun performansıyla ilgili ünlü yorumculardan dikkat çeken tespitler geldi.
"BEN NEREYE GELDİM?' DİYE SORMUŞTUR"
Gürcan Bilgiç "Kilidi açamamak, sadece Emre eksikliğinden kaynaklanıyorsa, işte o zaman gerçek sıkıntı başlar.
Ama Emre'nin sorumluluğunu alan Gustavo'nun ilk resmi maçında "Ben nereye geldim" diye kendisine defalarca sorduğunu tahmin ediyorum.
Bu ligi acı bir dersle öğrendi, Emre'nin neden büyük futbolcu olduğunu da anladı muhtemelen."