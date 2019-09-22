Gustavo pişmanlığı bitmiyor! 'Keşke hiç gitmeseydi'
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu Fransa'nın Marsilya takımından kadrosuna kattığı Luiz Gustavo'nun yeri dolmuyor. Marsilya teknik direktörü Andre Villas-Boas, eski öğrencisi hakkında konuştu.
22 Eylül 2019 Pazar 18:32
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Marsilya'da Luiz Gustavo pişmanlığı bitmiyor.
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Fenerbahçe yaz transfer döneminde Marsilya'nın Gustavo inadını kırmış ve 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmıştı.
Marsilya, Luiz Gustavo'nun yerine Valentin Rongier'i aldı ama işler planlanan gibi gitmedi.
Sarı-lacivertli forma ile şu ana kadar çıktığı maçlarda orta sahanın yükünü çeken Brezilyalı yıldız, Marsilya'nın en büyük pişmanlığı oldu.
Fransa Ligi takımlarından Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas, Fenerbahçe'ye giden eski futbolcusu Luiz Gustavo hakkında konuştu.