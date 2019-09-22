Gustavo pişmanlığı bitmiyor! 'Keşke hiç gitmeseydi' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
22 Eylül 2019, Pazar
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Gustavo pişmanlığı bitmiyor! 'Keşke hiç gitmeseydi'

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu Fransa'nın Marsilya takımından kadrosuna kattığı Luiz Gustavo'nun yeri dolmuyor. Marsilya teknik direktörü Andre Villas-Boas, eski öğrencisi hakkında konuştu.

22 Eylül 2019 Pazar 18:32
Gustavo pişmanlığı bitmiyor! 'Keşke hiç gitmeseydi'
Marsilya'da Luiz Gustavo pişmanlığı bitmiyor.
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Gustavo pişmanlığı bitmiyor! 'Keşke hiç gitmeseydi'

Fenerbahçe yaz transfer döneminde Marsilya'nın Gustavo inadını kırmış ve 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmıştı.

Gustavo pişmanlığı bitmiyor! 'Keşke hiç gitmeseydi'
Marsilya, Luiz Gustavo'nun yerine Valentin Rongier'i aldı ama işler planlanan gibi gitmedi.
Gustavo pişmanlığı bitmiyor! 'Keşke hiç gitmeseydi'
Sarı-lacivertli forma ile şu ana kadar çıktığı maçlarda orta sahanın yükünü çeken Brezilyalı yıldız, Marsilya'nın en büyük pişmanlığı oldu.
Gustavo pişmanlığı bitmiyor! 'Keşke hiç gitmeseydi'
Fransa Ligi takımlarından Marsilya'nın teknik direktörü Andre Villas-Boas, Fenerbahçe'ye giden eski futbolcusu Luiz Gustavo hakkında konuştu.
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