Gomisin menajerinden Fenerbahçe itirafı! - Galeri - Fotomaç
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Gomis'in menajerinden Fenerbahçe itirafı!

    Geçtiğimiz sezon Galatasaray forması giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy çarpıcı açıklamalarda bulundu.
    18 Kasım 2018 Pazar, 13:32:25 Güncelleme: 13:34:55
    Gomisin menajerinden Fenerbahçe itirafı!

    Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın geçtiğimiz günlerde Gomis hakkında yaptığı, "Parasını alamadığı için maça çıkmadı. Zam istediği için gönderdik" sözlerine, Fransız yıldızın menaceri Patrick Mendy'den tepki geldi.

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    Gomisin menajerinden Fenerbahçe itirafı!

    Mendy, "Galatasaray'da işler ters gittiğinde sürekli Gomis hakkında olumsuz konuşmalar çıkıyor. Bu doğru değil. Geçen sene 7 ay para alamadı Gomis. Hatta bazı takım arkadaşları da öyle. Ne ihtar çekti ne de parasını aldı. Çünkü o iyi bir profesyonel. Gollerini atmaya devam etti ve sonunda da çalışmasının karşılığını alıp gol kralı ve şampiyon oldu. Geçen sene Gomis iyiydi, bu sene mi kötü oldu?" ifadelerini kullandı.

    Gomisin menajerinden Fenerbahçe itirafı!

    GALATASARAY GOMIS'İ SATMAK İSTEDİ

    Gomis'in ayrılık sebebini de anlatan Mendy, "Sosyal medyada hep taraftarla iletişim halindeydi. Onları çok seviyordu. Peki bu ayrılık neden oldu? Çünkü onu Galatasaray satmak istedi. Gomis mutluydu. "Gomis İstanbul'a aşık. Bu şehri çok seviyor. Burada tuttuğu bir ev var ve tatil günlerinde çoğu zaman geliyor. Buraya gelmesiyle ilgili özel bir durum yok" açıklamasını yaptı.

    Gomisin menajerinden Fenerbahçe itirafı!

    FENERBAHÇE BENİMLE GÖRÜŞMELİ

    Fanatik'e konuşan ve son günlerde Gomis'in adının Fenerbahçe ile anılmasına da tepki gösteren Mendy, "Fenerbahçe'yle veya herhangi bir takımla görüşme olacaksa bu Gomis'le değil, benimle yani menajeriyle olur. Bana da kimse transfer için gelmedi. Kimseyle görüşmedik. Gomis'in Al Hilal'de 2 senelik daha sözleşmesi var. Al Hilal satmak isterse konuşulur ancak şu anda bir şey yok" dedi.

    Gomisin menajerinden Fenerbahçe itirafı!

    Bafetimbi Gomis, 2017-2018 sezonunun başında Swansea'den 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olmuştu.

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