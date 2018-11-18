Gomisin menajerinden Fenerbahçe itirafı!

FENERBAHÇE BENİMLE GÖRÜŞMELİ

Fanatik'e konuşan ve son günlerde Gomis'in adının Fenerbahçe ile anılmasına da tepki gösteren Mendy, "Fenerbahçe'yle veya herhangi bir takımla görüşme olacaksa bu Gomis'le değil, benimle yani menajeriyle olur. Bana da kimse transfer için gelmedi. Kimseyle görüşmedik. Gomis'in Al Hilal'de 2 senelik daha sözleşmesi var. Al Hilal satmak isterse konuşulur ancak şu anda bir şey yok" dedi.