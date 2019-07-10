Galatasaray ve Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'den sürpriz bir karar geldi. Ezeli rakipler kadrolarına kattıkları futbolcuları yollama kararı aldılar. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, iki futbolcunun önümüzdeki günlerde kampa katılacaklarını duyurdu.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:20 Güncelleme: 10.07.2019 15:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





