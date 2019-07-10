Galatasaray ve Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray ve Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi vermek için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'den sürpriz bir karar geldi. Ezeli rakipler kadrolarına kattıkları futbolcuları yollama kararı aldılar. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, iki futbolcunun önümüzdeki günlerde kampa katılacaklarını duyurdu.
10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:20 Güncelleme: 10.07.2019 15:20
Galatasaray ve Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Spor Toto Süper Lig'de transfer bombaları patlamaya devam ediyor.

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Galatasaray ve Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe sürpriz bir transfer kararına imza attı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

İstanbul temsilcileri kadrolarına yeni kattıkları ismi gönderme kararı aldı.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, bu iki futbolcunun kadrolarına katılacağını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Galatasaray ve Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, yapılan transferlere ilişkin konuştu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

TRT Spor'a konuşan Bedir, Fenerbahçe'nin Ümraniyespor'dan kadrosuna kattığı Yasir Subaşı ile anlaştıklarını ve kısa süre içerisinde kampa katılacağını duyurdu.

Galatasaray ve Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık

OZORNWAFOR'U İLK KEZ DUYURDU

Bedir, konuşmasının devamında Galatasaray'ın kısa süre önce açıkladığı Ozornwafor için anlaşmaya vardıklarını ve genç oyuncunun kampa katılacağını açıkladı.

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