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Günün bombası Hasan Ali Kaldırım! Transferle ayrılık... Son dakika Fenerbahçe haberleri
Hasan Ali Kaldırım bombası patladı! Transferleri peş peşe açıklayan Fenerbahçe'de transferle ayrılıklar da bekleniyor... Bu isimlerden Eljif Elmas ve Jailson başı çekerken, Hasan Kaldırım da gelen ısrarlı teklif üzerine transferle ayrılık listesine girdi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri...
10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:30
Güncelleme: 10.07.2019 14:32
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Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de ayakta kalan tek isim olan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
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Tecrübeli sol bekin serbest kalma bedelini İngiliz ekibi ödemeyi kabul etti.