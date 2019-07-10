Günün bombası Hasan Ali Kaldırım! Transferle ayrılık... Son dakika Fenerbahçe haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Temmuz 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Günün bombası Hasan Ali Kaldırım! Transferle ayrılık... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Günün bombası Hasan Ali Kaldırım! Transferle ayrılık... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Hasan Ali Kaldırım bombası patladı! Transferleri peş peşe açıklayan Fenerbahçe'de transferle ayrılıklar da bekleniyor... Bu isimlerden Eljif Elmas ve Jailson başı çekerken, Hasan Kaldırım da gelen ısrarlı teklif üzerine transferle ayrılık listesine girdi. İşte Fenerbahçe'deki son dakika transfer haberleri...

10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:30 Güncelleme: 10.07.2019 14:32
Günün bombası Hasan Ali Kaldırım! Transferle ayrılık... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de ayakta kalan tek isim olan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Günün bombası Hasan Ali Kaldırım! Transferle ayrılık... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Tecrübeli sol bekin serbest kalma bedelini İngiliz ekibi ödemeyi kabul etti.

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Günün bombası Hasan Ali Kaldırım! Transferle ayrılık... Son dakika Fenerbahçe haberleri

İngilizler'in 5 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullandığı sol bek Hasan Ali'nin transferi bittiği kaydedildi.

Günün bombası Hasan Ali Kaldırım! Transferle ayrılık... Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçeli taraftarların gitmesine karşı çıktığı Hasan Ali, Premier Lig rüyasını da geri çevirmeyi düşünmüyor.

Günün bombası Hasan Ali Kaldırım! Transferle ayrılık... Son dakika Fenerbahçe haberleri

İlerleyen günlerde İngiltere'ye gidip mukavele imzalayacağı kaydedilen Hasan Ali için Fenerbahçe dönemi kapanıyor.

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