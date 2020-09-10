Flaş Emre Belözoğlu gelişmesi! Fenerbahçe'de Rizespor maçı sonrası... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
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Haberler Galeri Flaş Emre Belözoğlu gelişmesi! Fenerbahçe'de Rizespor maçı sonrası...

Flaş Emre Belözoğlu gelişmesi! Fenerbahçe'de Rizespor maçı sonrası...

Süper Lig'de sezonu Çaykur Rizespor maçıyla açacak olan Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlanırken, sarı-lacivertli ekibin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu'da da flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

10 Eylül 2020 Perşembe 10:15 Güncelleme: 10.09.2020 11:46
Flaş Emre Belözoğlu gelişmesi! Fenerbahçe'de Rizespor maçı sonrası...

Süper Lig'e Çaykur Rizespor maçı ile başlayacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli takımda, Emre Belözoğlu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

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Flaş Emre Belözoğlu gelişmesi! Fenerbahçe'de Rizespor maçı sonrası...

40 yaşındaki eski milli futbolcu, geçen sezon futbolu bırakmadan önce yine Fenerbahçe'de kalacağını ve sarı-lacivertli kulüpte yönetici olmak istediğini dile getirmişti.

Flaş Emre Belözoğlu gelişmesi! Fenerbahçe'de Rizespor maçı sonrası...

Yeni sezon için yapılan transferlerde aktif rol oynayan Emre Belözoğlu, yeni görevi konusunda henüz kulüpten resmi bir açıklama yapılmadı.

Flaş Emre Belözoğlu gelişmesi! Fenerbahçe'de Rizespor maçı sonrası...

Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri için Aksa Elektrik ile anlaşma imzaladı. Sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu, ilk kez bir fotoğrafta görüntülendi.

Flaş Emre Belözoğlu gelişmesi! Fenerbahçe'de Rizespor maçı sonrası...

Süper Lig'de sezonun başlamasıyla birlikte Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nu kulübün yeni sportif direktörü olarak açıklayacak.

Flaş Emre Belözoğlu gelişmesi! Fenerbahçe'de Rizespor maçı sonrası...

Sabah'ta yer alan habere göre Belözoğlu'nun, Çaykur Rizespor maçı sonrası görevinin resmen açıklanacağı öğrenildi.

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