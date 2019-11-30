Ferdi Kadıoğlu'ndan Ersun Yanal'a sitem! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
30 Kasım 2019, Cumartesi
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Ferdi Kadıoğlu'ndan Ersun Yanal'a sitem!

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu suskunluğunu bozdu. Sarı-lacivertli takımda süre bulamadığı için ayrılmak istediği konuşulan Türk asıllı Hollandalı futbolcu, Göztepe maçından önce yayıncı kuruluşa önemli açıklamalarda bulundu.
30 Kasım 2019 Cumartesi 20:32 Güncelleme: 30.11.2019 20:32
Ferdi Kadıoğlu'ndan Ersun Yanal'a sitem!

Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'dan Ersun Yanal'a flaş bir gönderme geldi.

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Ferdi Kadıoğlu'ndan Ersun Yanal'a sitem!

Sarı-lacivertliler Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe deplasmanına çıktı.

Ferdi Kadıoğlu'ndan Ersun Yanal'a sitem!

Zirve yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe'de mücadele öncesi Ferdi Kadıoğlu'nun sözleri damga vurdu.

Ferdi Kadıoğlu'ndan Ersun Yanal'a sitem!

Hollanda U21 takımında gösterdiği performansla dikkat çeken genç futbolcu Fenerbahçe'de istediği şansları bulamıyordu.

Ferdi Kadıoğlu'ndan Ersun Yanal'a sitem!

Öyle ki, Max Kruse, Vedat Muriqi ve Mevlüt Erdinç gibi skorer oyuncuların yokluğunda Malatyaspor deplasmanında süre almasına kesin gözüyle bakılan Ferdi, bu maçta da kulübeye hapsolmuştu.

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