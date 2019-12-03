Ferdi Kadıoğlu'dan tarihe geçen performans! Ersun Yanal'a olay tepki

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler seyircisiz oynanan maçta Ferdi Kadıoğlu'nun müthiş oyunuyla 2-0 öne geçti. Genç futbolcu 15'inci dakikada yaptığı asistte Deniz Türüç topu ağlara gönderdi. Ferdi yaptığı asistten tam 55 saniye sonra sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Yıldız futbolcunun bu oyunu Fenerbahçe taraftarından alkış topladı. Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca Ersun Yanal'a tepkide de bulundu. İşte o paylaşımlar...