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Ferdi Kadıoğlu'dan tarihe geçen performans! Ersun Yanal'a olay tepki
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur maçında sahasında TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler seyircisiz oynanan maçta Ferdi Kadıoğlu'nun müthiş oyunuyla 2-0 öne geçti. Genç futbolcu 15'inci dakikada yaptığı asistte Deniz Türüç topu ağlara gönderdi. Ferdi yaptığı asistten tam 55 saniye sonra sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçiren golü attı. Yıldız futbolcunun bu oyunu Fenerbahçe taraftarından alkış topladı. Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca Ersun Yanal'a tepkide de bulundu. İşte o paylaşımlar...
3 Aralık 2019 Salı 21:45 Güncelleme: 03.12.2019 21:57
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Karşılaşmanın ilk düdüğünün ardından rakibi karşısında oyun üstünlüğünü ele geçiren sarı-lacivertliler 15'inci dakikada Deniz Türüç'ün attığı golle 1-0 öne geçti.
DENİZ TÜRÜÇ'ÜN GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
Ferdi Kadıoğlu yaptığı asisten tam 55 saniye sonra da topu filelerle buluşturdu ve tarihe geçecek bir başarıya imza attı.
FERDİ KADIOĞLU'NUN GOLÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...
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