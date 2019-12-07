Herkes Ferdi'yi konuşuyor: Hollanda basınından flaş yorum! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Aralık 2019, Cumartesi
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Herkes Ferdi'yi konuşuyor: Hollanda basınından flaş yorum!

Fenerbahçe'nin 20'lik yıldızı Ferdi Kadoğlu, sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada attığı golle futbolseverleri kendine bir kez daha hayran bıraktı. Sarı kanaryaların 5 gol bulduğu karşılaşmada takımının 4. golünü bulan Ferdi için Hollanda basını, "Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de büyük gollere imza atmaya devam ediyor" manşetini okuyucularına aktardı. İşte Fenerbahçe'nin büyük umutlar beslediği genç yeteneğine dair kritik detaylar, goller, kariyeri... (fotomac.com.tr ÖZEL HABER)

7 Aralık 2019 Cumartesi 10:48 Güncelleme: 07.12.2019 12:04
Ferdi Kadıoğlu hakkında az bilinen tüm gerçekler! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan maça damga vurmayı başarmış, attığı çalımlarla rakip futbolculara zor anlar yaşatan yıldız futbolcu 55 saniyede yaptığı 1 asist ve 1 golle tarihe geçmişti. Yıldız futbolcu yükselen performansına ligin 14. haftasında oynanılan Gençlerbirliği karşılaşmasında da devam etti...

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Ferdi Kadıoğlu hakkında az bilinen tüm gerçekler! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana oynadığı oyunla izleyenleri kendine hayran bırakan Ferdi Kadıoğlu, henüz 20 yaşında sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline geldi... Forma giydiği neredeyse her maçta skora etki eden Ferdi'nin yükselen form grafiğini, dünden bugüne gelişimini mercek altına aldık...

Ferdi Kadıoğlu hakkında az bilinen tüm gerçekler! Fenerbahçe...

Hollanda altyapısında futbola başlayan Ferdi'nin ilk takımı ESA Rijkerswoerd Altyapısı olmuştu.

Ferdi Kadıoğlu hakkında az bilinen tüm gerçekler! Fenerbahçe...

Kariyerindeki ilk maçını NEC Nijmegen formasıyla oynayan Ferdi, U19 Ligi'nde, Vitesse U19'a karşı 90 dakika sahada kalmayı başararak yaşamıştı.

Ferdi Kadıoğlu hakkında az bilinen tüm gerçekler! Fenerbahçe...

2016-2017 sezonunda Ferdi, yıldızını parlatacak ve NEC Nijmegen'de kendini ispatlayacaktı.

Hollanda'nın geleceği olarak gösterilen yıldız isim, Hollanda Eredevise, Hollanda PAF Ligi, Hollanda play-offları ve Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen KNVB beker organizasyonunda forma şansı yakalamıştı.

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