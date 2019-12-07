Herkes Ferdi'yi konuşuyor: Hollanda basınından flaş yorum!

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan maça damga vurmayı başarmış, attığı çalımlarla rakip futbolculara zor anlar yaşatan yıldız futbolcu 55 saniyede yaptığı 1 asist ve 1 golle tarihe geçmişti. Yıldız futbolcu yükselen performansına ligin 14. haftasında oynanılan Gençlerbirliği karşılaşmasında da devam etti...

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor'la yapılan maçta 55 saniye içerisinde 1 asist yapıp 1 de gol attı.



İşte Ferdi Kadıoğlu'nun tarihe geçtiği o 55 saniye! ??



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??1 Asist pic.twitter.com/RhOAc86q6b — Fotomaç (@fotomac) 3 Aralık 2019