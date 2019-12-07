Herkes Ferdi'yi konuşuyor: Hollanda basınından flaş yorum!
Fenerbahçe'nin 20'lik yıldızı Ferdi Kadoğlu, sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada attığı golle futbolseverleri kendine bir kez daha hayran bıraktı. Sarı kanaryaların 5 gol bulduğu karşılaşmada takımının 4. golünü bulan Ferdi için Hollanda basını, "Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de büyük gollere imza atmaya devam ediyor" manşetini okuyucularına aktardı. İşte Fenerbahçe'nin büyük umutlar beslediği genç yeteneğine dair kritik detaylar, goller, kariyeri... (fotomac.com.tr ÖZEL HABER)
Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan maça damga vurmayı başarmış, attığı çalımlarla rakip futbolculara zor anlar yaşatan yıldız futbolcu 55 saniyede yaptığı 1 asist ve 1 golle tarihe geçmişti. Yıldız futbolcu yükselen performansına ligin 14. haftasında oynanılan Gençlerbirliği karşılaşmasında da devam etti...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, İstanbulspor'la yapılan maçta 55 saniye içerisinde 1 asist yapıp 1 de gol attı.— Fotomaç (@fotomac) 3 Aralık 2019
İşte Ferdi Kadıoğlu'nun tarihe geçtiği o 55 saniye! ??
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Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana oynadığı oyunla izleyenleri kendine hayran bırakan Ferdi Kadıoğlu, henüz 20 yaşında sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi haline geldi... Forma giydiği neredeyse her maçta skora etki eden Ferdi'nin yükselen form grafiğini, dünden bugüne gelişimini mercek altına aldık...
2016-2017 sezonunda Ferdi, yıldızını parlatacak ve NEC Nijmegen'de kendini ispatlayacaktı.
Hollanda'nın geleceği olarak gösterilen yıldız isim, Hollanda Eredevise, Hollanda PAF Ligi, Hollanda play-offları ve Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen KNVB beker organizasyonunda forma şansı yakalamıştı.