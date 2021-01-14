Galeri Fenerbahçe Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Teklif reddedildi

Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Teklif reddedildi

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-lacivertliler savunma hattını güçlendirmek için birçok isim ile görüşme halinde... Kanarya'nın transfer listesinde olan ve Erol Bulut'un özel olarak takımda görmek istediğini belirttiği isim için kulübünden kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi

Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Teklif reddedildi

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