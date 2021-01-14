Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Teklif reddedildi
Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarında gaza bastı. Sarı-lacivertliler savunma hattını güçlendirmek için birçok isim ile görüşme halinde... Kanarya'nın transfer listesinde olan ve Erol Bulut'un özel olarak takımda görmek istediğini belirttiği isim için kulübünden kötü haber geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER) | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi
14 Ocak 2021 Perşembe 12:16, Güncelleme 14.01.2021 12:18
Fenerbahçe'yi transferde yıkan haber! Teklif reddedildi