Fenerbahçeyi devler bekliyor - Galeri - Fotomaç
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    Fenerbahçe'yi devler bekliyor

    21 Mayıs 2018 Pazartesi, 10:41:46 Güncelleme: 13:19:01
    Fenerbahçe'yi devler bekliyor
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    Fenerbahçeyi devler bekliyor

    Fenerbahçe, Atletico'nun Avrupa Ligi'ni kazanması sayesinde belki 1 eleme eksik oynayacak. Ancak daha katılacağı ilk aşamada dişli rakipler bekliyor. Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'nin elemelerdeki ilk rakibi bugün belli oluyor. Kura 13.00'te çekilecek. İlk maç 7-8 Ağustos, rövanşı 14 Ağustos'ta. Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerini yakından tanıyalım...

    Fenerbahçe'yi devler bekliyor
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    Fenerbahçeyi devler bekliyor

    BENFİCA: PORTEKİZ'İN EN İYİSİ
    Porto ve S.Lizbon ile birlikte Portekiz'in en iyi 3 takımı arasında yer alan Benfica, tarihinde iki kez de Şampiyonlar Ligi kupasını kazandı. Portekiz Premier Ligi'nde geçen sezonu 81 puanla ikinci bitiren Benfica, Devler Ligi'nde gruplarda sıfır çekmişti.

    Fenerbahçe'yi devler bekliyor
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    Fenerbahçeyi devler bekliyor

    Portekiz'de 36 kez şampiyon olarak bu alanda ülkenin en iyisi konumundaki Benfica, maçlarını 65 bin kapasiteli Estadio da Luz'da oynuyor. Beşiktaş gibi "Kartal" simgesini kullanan kırmızı-beyazlıların piyasa değeri 180 milyon euro olarak tahmin ediliyor.

    Fenerbahçe'yi devler bekliyor
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    Fenerbahçeyi devler bekliyor

    Kadrosunda tecrübeli isimleri barından Benfica'nın en önemli silahları sezonu 37 golle tamamlayan Jonas, sol bekte Grimaldi, hucüm hattında ise Cervi ve Zivkovic.

    Fenerbahçe'yi devler bekliyor
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    Fenerbahçeyi devler bekliyor

    Ülkesi: Portekiz
    Kuruluş: 1904
    Renkleri: Kırmızı-Beyaz
    Stat: Da Luz (65.000)

    Başarıları:
    Şampiyonlar Ligi: 2
    Portekiz Ligi: 36
    Portekiz Kupası: 26
    Portekiz Lig Kupası: 7
    Portekiz Süper Kupası: 7

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