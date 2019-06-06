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Fenerbahçe'yi bekleyen transfer tehlikesi! Ljubomir Fejsa İstanbul'a geliyor ama...
Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Benfica'nın orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa'nın transferini büyük ölçüde bitiren sarı lacivertliler, 10 numara, sol açık ve stoper için de girişimlere başladı. Ancak Fejsa konusunda Fenerbahçe'yi bekleyen bir de tehlike var. İşte transfere dair son durumlar ve kriz yaratması muhtemel o ayrıntı...
6 Haziran 2019 Perşembe 12:52
Güncelleme: 06.06.2019 12:57
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Fenerbahçe bir süredir transfer gündemini meşgul eden Ljubomir Fejsa transferini gelecek hafta açıklayacak.
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Portekiz basınından A Bola'nın iddiasına göre; Sırp futbolcu 3 yıllık sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.
Oyuncu için Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın ilk raporu olumsuzdu.