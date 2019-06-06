Fenerbahçe'yi bekleyen transfer tehlikesi! Ljubomir Fejsa İstanbul'a geliyor ama... - Fotomaç
06 Haziran 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'yi bekleyen transfer tehlikesi! Ljubomir Fejsa İstanbul'a geliyor ama...

Fenerbahçe'yi bekleyen transfer tehlikesi! Ljubomir Fejsa İstanbul'a geliyor ama...

Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Benfica'nın orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa'nın transferini büyük ölçüde bitiren sarı lacivertliler, 10 numara, sol açık ve stoper için de girişimlere başladı. Ancak Fejsa konusunda Fenerbahçe'yi bekleyen bir de tehlike var. İşte transfere dair son durumlar ve kriz yaratması muhtemel o ayrıntı...

6 Haziran 2019 Perşembe 12:52 Güncelleme: 06.06.2019 12:57
Fenerbahçe'yi bekleyen transfer tehlikesi! Ljubomir Fejsa İstanbul'a geliyor ama...

Fenerbahçe bir süredir transfer gündemini meşgul eden Ljubomir Fejsa transferini gelecek hafta açıklayacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'yi bekleyen transfer tehlikesi! Ljubomir Fejsa İstanbul'a geliyor ama...

Portekiz basınından A Bola'nın iddiasına göre; Sırp futbolcu 3 yıllık sözleşme imzalamak için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe'yi bekleyen transfer tehlikesi! Ljubomir Fejsa İstanbul'a geliyor ama...

Oyuncu için Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal'ın ilk raporu olumsuzdu.

MENAJERİ RESMEN DUYURDU! GOMIS F.BAHÇE'YE... HABER İÇİN TIKLAYIN...

Fenerbahçe'yi bekleyen transfer tehlikesi! Ljubomir Fejsa İstanbul'a geliyor ama...

Ancak 30 yaşındaki orta sahanın sakatlık geçmişiyle ilgili yapılan derinlemesine araştırma tamamlandı.

Fenerbahçe'yi bekleyen transfer tehlikesi! Ljubomir Fejsa İstanbul'a geliyor ama...

Sonuçlara göre, bu durumun verimine engel olmayacağı şeklinde çıkınca teknik heyet transfere onay verdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN