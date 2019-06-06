Fenerbahçe transfer haberlerinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Benfica'nın orta saha oyuncusu Ljubomir Fejsa'nın transferini büyük ölçüde bitiren sarı lacivertliler, 10 numara, sol açık ve stoper için de girişimlere başladı. Ancak Fejsa konusunda Fenerbahçe'yi bekleyen bir de tehlike var. İşte transfere dair son durumlar ve kriz yaratması muhtemel o ayrıntı...