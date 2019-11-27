Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Bedava gelecekti... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Bedava gelecekti...

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Bedava gelecekti...

Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin, Kayserispor'un yıldız ismi Bernard Mensah'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacağı konuşuluyordu. Ancak Kayserispor cephesinden konuyla alakalı flaş bir açıklama geldi. İşte sarı lacivertli ekibin gündemindeki Mensah'la ilgili flaş gelişme ve detaylar...
27 Kasım 2019 Çarşamba 19:36
Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Bedava gelecekti...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Bernard Mensah ile ilgilenmiş ama bir türlü kadrosuna katamamıştı.

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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Bedava gelecekti...

Deniz Türüç ile Mensah'ı birlikte kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli kulüp, yalnızca Türüç'ü transfer etmişti.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Bedava gelecekti...

Kayserispor'un Ganalı futbolcu için 8 milyon euro bonservis bedeli istemesi, transferi zora sokmuştu.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Bedava gelecekti...

Son dönemde 25 yaşındaki futbolcunun maaşını alamadığı ve bu sebepten ötürü TFF'ye başvurduğu iddia ediliyordu.

Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Bedava gelecekti...

Maaşını alamadığı için sözleşmesini feshedeceği belirtilen Mensah'ın, devre arasında bedavaya Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşuluyordu.

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