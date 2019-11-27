Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Bedava gelecekti...

Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin, Kayserispor'un yıldız ismi Bernard Mensah'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacağı konuşuluyordu. Ancak Kayserispor cephesinden konuyla alakalı flaş bir açıklama geldi. İşte sarı lacivertli ekibin gündemindeki Mensah'la ilgili flaş gelişme ve detaylar...

27 Kasım 2019 Çarşamba 19:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





