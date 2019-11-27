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Fenerbahçe'ye transferde kötü haber! Bedava gelecekti...
Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'nin, Kayserispor'un yıldız ismi Bernard Mensah'ı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katacağı konuşuluyordu. Ancak Kayserispor cephesinden konuyla alakalı flaş bir açıklama geldi. İşte sarı lacivertli ekibin gündemindeki Mensah'la ilgili flaş gelişme ve detaylar...
27 Kasım 2019 Çarşamba 19:36
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe, Bernard Mensah ile ilgilenmiş ama bir türlü kadrosuna katamamıştı.
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Deniz Türüç ile Mensah'ı birlikte kadrosuna katmak isteyen sarı-lacivertli kulüp, yalnızca Türüç'ü transfer etmişti.
Kayserispor'un Ganalı futbolcu için 8 milyon euro bonservis bedeli istemesi, transferi zora sokmuştu.
Son dönemde 25 yaşındaki futbolcunun maaşını alamadığı ve bu sebepten ötürü TFF'ye başvurduğu iddia ediliyordu.
Maaşını alamadığı için sözleşmesini feshedeceği belirtilen Mensah'ın, devre arasında bedavaya Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşuluyordu.