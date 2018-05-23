Fenerbahçe'ye Skrtel piyangosu! Glasgow Rangers'ın teklifi...

GERRARD İKNA ETTİ

Başta The Sun olmak üzere birçok kaynak, Martin Skrtel'in de Glasgow Rangers'a sıcak baktığını ifade ediyor. Steven Gerrard'ın Liverpool'dan eski takım arkadaşını ikna ettiği konuşuluyor. Rangers taraftarı ise Skrtel konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bir kısmı 33 yaşına gelmiş bir isme 3 milyon euro'luk bonservisi fazla görürken diğer taraf ise paranın önemsiz olduğunu ve Martin Skrtel'in tecrübesiyel takıma büyük katkı vereceğini söylüyor.