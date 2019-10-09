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Fenerbahçe'ye Moses'tan son dakika şoku! Ayrılma kararı aldı | Son dakika haberleri
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor... Ligde peş peşe alınan iyi sonuçların ardından başına sakatlık belası gelen sarı lacivertlilerde işler bir anda karıştı. Kaybedilen puanlar sonrası bir son dakika gelişmesi de Victor Moses'tan geldi. İşte ayrıntılar...
9 Ekim 2019 Çarşamba 10:51
Güncelleme: 09.10.2019 11:00
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Fenerbahçe'de sezonun henüz başındayken sakatlanan oyuncular teknik direktör Ersun Yanal'ın işlerini zorlaştırdı.
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İyi bir yedek kulübesine sahip olmadığını savunan Yanal, sakatların dönmesini dört gözle beklerken şok bir haber geldi.
Fenebahçe'nin geçtiğimiz sezon 1.5 yıllığına kiraladığı VictorMoses için yeni bir iddia ortaya atıldı.
Ancak Moses, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamamıştı.
Sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen kanat oyuncusu devre arasında takımdan ayrılma kararı aldı.