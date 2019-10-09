Fenerbahçe'ye Moses'tan son dakika şoku! Ayrılma kararı aldı | Son dakika haberleri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
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Haberler Galeri Fenerbahçe'ye Moses'tan son dakika şoku! Ayrılma kararı aldı | Son dakika haberleri

Fenerbahçe'ye Moses'tan son dakika şoku! Ayrılma kararı aldı | Son dakika haberleri

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor... Ligde peş peşe alınan iyi sonuçların ardından başına sakatlık belası gelen sarı lacivertlilerde işler bir anda karıştı. Kaybedilen puanlar sonrası bir son dakika gelişmesi de Victor Moses'tan geldi. İşte ayrıntılar...

9 Ekim 2019 Çarşamba 10:51 Güncelleme: 09.10.2019 11:00
Fenerbahçe'ye Moses'tan son dakika şoku! Ayrılma kararı aldı | Son dakika haberleri

Fenerbahçe'de sezonun henüz başındayken sakatlanan oyuncular teknik direktör Ersun Yanal'ın işlerini zorlaştırdı.

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Fenerbahçe'ye Moses'tan son dakika şoku! Ayrılma kararı aldı | Son dakika haberleri

İyi bir yedek kulübesine sahip olmadığını savunan Yanal, sakatların dönmesini dört gözle beklerken şok bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye Moses'tan son dakika şoku! Ayrılma kararı aldı | Son dakika haberleri

Fenebahçe'nin geçtiğimiz sezon 1.5 yıllığına kiraladığı Victor Moses için yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye Moses'tan son dakika şoku! Ayrılma kararı aldı | Son dakika haberleri

Ancak Moses, yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle sarı lacivertlilerde beklentileri karşılayamamıştı.

Fenerbahçe'ye Moses'tan son dakika şoku! Ayrılma kararı aldı | Son dakika haberleri

Sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen kanat oyuncusu devre arasında takımdan ayrılma kararı aldı.

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