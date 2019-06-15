Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu! İşte yapılacak teklif

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte kiralık isimler de dahil 7 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Michael Frey ile de yollarını ayırmak istiyor. Sezon başında İsviçre'nin Zürih takımından transfer edilen golcü oyuncuya Avrupa'dan iki takımın talip olduğu öğrenildi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 07:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





