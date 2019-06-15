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Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu! İşte yapılacak teklif
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte kiralık isimler de dahil 7 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Michael Frey ile de yollarını ayırmak istiyor. Sezon başında İsviçre'nin Zürih takımından transfer edilen golcü oyuncuya Avrupa'dan iki takımın talip olduğu öğrenildi.
15 Haziran 2019 Cumartesi 07:52
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Gelecek sezon için kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
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Kadroda büyük bir revizyona gidecek olan sarı-lacivertlilerde Valbuena, Soldado, Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollar ayrıldı.
Kiralık sözleşmeleri sona eren Benzia, Slimani ve Ayew ise kulüplerine geri döndü.
Birçok oyuncusuyla daha yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Michael Frey'e yeni kulüp arıyordu.
Arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.