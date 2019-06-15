Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu! İşte yapılacak teklif - Son dakika Fenerbahçe fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu! İşte yapılacak teklif

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan ve gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte kiralık isimler de dahil 7 futbolcusuyla yollarını ayıran sarı-lacivertliler, Michael Frey ile de yollarını ayırmak istiyor. Sezon başında İsviçre'nin Zürih takımından transfer edilen golcü oyuncuya Avrupa'dan iki takımın talip olduğu öğrenildi.
15 Haziran 2019 Cumartesi 07:52
Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu! İşte yapılacak teklif

Gelecek sezon için kadro planlamasını oluşturmaya başlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu! İşte yapılacak teklif

Kadroda büyük bir revizyona gidecek olan sarı-lacivertlilerde Valbuena, Soldado, Neustadter ve Şener Özbayraklı ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu! İşte yapılacak teklif

Kiralık sözleşmeleri sona eren Benzia, Slimani ve Ayew ise kulüplerine geri döndü.

Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu! İşte yapılacak teklif

Birçok oyuncusuyla daha yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, sezon başında transfer ettiği ancak performansıyla hayal kırıklığı yaratan Michael Frey'e yeni kulüp arıyordu.

Fenerbahçe'ye Michael Frey piyangosu! İşte yapılacak teklif

Arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilere müjdeli haber geldi.

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