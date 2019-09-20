Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! 'Bırakın gitsin' - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Eylül 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! 'Bırakın gitsin'

Fenerbahçe Kulübü Ocak ayı transfer planlarına şimdiden başlarken Fenerbahçeli taraftarların geçtiğimiz yaz transfer sezonunda hayallerini süsleyen Mesut Özil'den sarı-lacivertlilere sevindirici haber geldi. Fenerbahçe son dakika haberleri...
20 Eylül 2019 Cuma 19:29 Güncelleme: 20.09.2019 19:31
Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! 'Bırakın gitsin'
Mesut Özil her geçen gün Fenerbahçe'ye daha çok yaklaşıyor.
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Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! 'Bırakın gitsin'
Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde fırtına gibi esmişti.
Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! 'Bırakın gitsin'
Kötü geçen sezonu taraftarlarına unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetimi takımdan birçok oyuncu ile yollarını ayırdı.
Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! 'Bırakın gitsin'

Yepyeni bir yapılanma içine giren sarı-lacivertliler takıma 13 yeni isim katarak silbaştan bir kadro oluşturdu.

Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! 'Bırakın gitsin'
Fenerbahçeli taraftarların en çok beklediği isim Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil olmuştu.
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