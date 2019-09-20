Fenerbahçe'ye Mesut Özil müjdesi! 'Bırakın gitsin'

Fenerbahçe Kulübü Ocak ayı transfer planlarına şimdiden başlarken Fenerbahçeli taraftarların geçtiğimiz yaz transfer sezonunda hayallerini süsleyen Mesut Özil'den sarı-lacivertlilere sevindirici haber geldi. Fenerbahçe son dakika haberleri...
20 Eylül 2019 Cuma 19:29
Güncelleme: 20.09.2019 19:31
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Mesut Özil her geçen gün Fenerbahçe'ye daha çok yaklaşıyor.
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Sarı-lacivertli takım geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde fırtına gibi esmişti.
Kötü geçen sezonu taraftarlarına unutturmak isteyen Fenerbahçe yönetimi takımdan birçok oyuncu ile yollarını ayırdı.
Yepyeni bir yapılanma içine giren sarı-lacivertliler takıma 13 yeni isim katarak silbaştan bir kadro oluşturdu.
Fenerbahçeli taraftarların en çok beklediği isim Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil olmuştu.