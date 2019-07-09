Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi!

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe bir mutlu sona daha yakın. Daha önce Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Kolarov'un Roma'da sağlık kontrolünden geçmesi, transferin gerçekleşmeyeceği iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu. İtalyan kulübü Kolarov'la ilgili kararını verdi ve sürpriz bir hamle yaptı. İşte ayrıntılar...

9 Temmuz 2019 Salı 16:29 Güncelleme: 09.07.2019 16:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





