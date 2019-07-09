Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
09 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi!

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe bir mutlu sona daha yakın. Daha önce Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan Kolarov'un Roma'da sağlık kontrolünden geçmesi, transferin gerçekleşmeyeceği iddialarının ortaya atılmasına neden olmuştu. İtalyan kulübü Kolarov'la ilgili kararını verdi ve sürpriz bir hamle yaptı. İşte ayrıntılar...
9 Temmuz 2019 Salı 16:29 Güncelleme: 09.07.2019 16:41
Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi!

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi!

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden sarı-lacivertliler uzun süredir Sırp futbolcu Kolarov'un transferini bitirmek için mesai harcıyordu.

Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi!

Öyle ki deneyimli futbolcunun menajeri Fenerbahçe'nin basketbol müsabakasına davet edilmiş ve görüşmelere başka bir boyut kazandırılmıştı.

Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi!

Bu gelişmelerin ardından Roma da Atalanta'nın 23 yaşındaki yıldız futbolcusu Mancini'ye talip oldu.

Fenerbahçe'ye Kolarov müjdesi!

Akşam'ın haberine göre; Roma'nın bu transferi bitirmesinin ardından Kolarov transferinde Fenerbahçe'ye kolaylık sağlanacak.

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