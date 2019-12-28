Fenerbahçe'ye Gustavo'dan sonra bir yıldız daha!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler hummalı bir çalışma içinde. Finansal Fair Play kıskacında olan Fenerbahçe transferde ince eleyip sık dokuyor. Buna göre transferde iki hedef belirleyen sarı-lacivertliler ilk olarak bonservis geliri elde edebileceği oyuncularla yolları ayıracak.