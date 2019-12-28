Fenerbahçe'ye Gustavo'dan sonra bir yıldız daha!

Süper Lig'de zorlu Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla dönerek devre arasına kayıpsız girmek isteyen Fenerbahçe'de gözler artık tamamen transfere çevrilmiş durumda. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı-lacivertlilere transfer piyangosu Fransa'dan geldi. Sezon başında Luiz Gustavo'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler bir dünya yıldızını daha kadrosuna katmak üzere...
28 Aralık 2019 Cumartesi 07:55
Güncelleme: 28.12.2019 07:55
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Arayışlarını son sürat devam eden Fenerbahçe'ye transfer piyangosu vurdu. Sarı-lacivertliler ligde ezeli rakibi Beşiktaş'ı yenerek büyük moral depolamıştı. Bütün camia şampiyonluk için kenetlenirken Fenerbahçeli kurmaylar transferde gaza bastı.
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Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporuna göre çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler hummalı bir çalışma içinde. Finansal Fair Play kıskacında olan Fenerbahçe transferde ince eleyip sık dokuyor. Buna göre transferde iki hedef belirleyen sarı-lacivertliler ilk olarak bonservis geliri elde edebileceği oyuncularla yolları ayıracak.
Bu kapsamda ilk olarak MihaZajc öne çıkan isim olarak göze çarpıyor. Rus kulüplerinin ilgisinin devam ettiği Sloven futbolcudan 6 milyon euro gibi bir gelir elde etmeyi amaçlayan sarı-lacivertliler transfere kaynak yaratmayı amaçlıyor.
Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mehmet Ekici ise Anadolu kulüplerinin gözdesi durumunda. Sarı-lacivertliler 29 yaşındaki futbolcudan 1 milyon euro gibi bir gelir elde etmek istiyor.
Fenerbahçeli kurmayların transferdeki ikinci hedefi ise yüksek maliyetli oyunculardan kaçınmak... Bu doğrultuda listesindeki isimlerle temas halinde olan Fenerbahçe'nin fırsat ayağına geldi. Menajerler Gustavo'dan sonra bir Marsilyalı yıldızı daha Fenerbahçe'ye önerdi.