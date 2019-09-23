Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Eylül 2019, Pazartesi
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Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

Süper Lig'in 6. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilere kritik derbi öncesi art arda gelen sevindirici haberler teknik direktör Ersun Yanal'ın yüzünü güldürdü.
23 Eylül 2019 Pazartesi 20:38 Güncelleme: 23.09.2019 20:38
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!
Süper Lig'de Cumartesi günü dev derbi heyecanı yaşanacak.
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Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda son derece kritik maçta karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!
Bütün gözlerin çevrildiği dev derbide Galatasaray, taraftarı önünde onların desteği ile ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etmek istiyor.
Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

Fenerbahçe kariyerinde Kadıköy'de maç kaybetmeyen Ersun Yanal, Galatasaray'ı deplasmanda devirmenin hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!

Son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 89. dakikada yediği golle 2 puan kaybeden Galatasaray'ın ligde 8 puanı bulunuyor.

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