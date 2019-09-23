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Fenerbahçe'ye Galatasaray derbisi öncesi 3 müjde birden!
Süper Lig'in 6. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertlilere kritik derbi öncesi art arda gelen sevindirici haberler teknik direktör Ersun Yanal'ın yüzünü güldürdü.
23 Eylül 2019 Pazartesi 20:38
Güncelleme: 23.09.2019 20:38
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Süper Lig'de Cumartesi günü dev derbi heyecanı yaşanacak.
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Galatasaray ile Fenerbahçe Türk Telekom Stadı'nda son derece kritik maçta karşı karşıya gelecek.
Bütün gözlerin çevrildiği dev derbide Galatasaray, taraftarı önünde onların desteği ile ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup etmek istiyor.
Fenerbahçe kariyerinde Kadıköy'de maç kaybetmeyen Ersun Yanal, Galatasaray'ı deplasmanda devirmenin hesaplarını yapıyor.
Son olarak Yeni Malatyaspor deplasmanında 89. dakikada yediği golle 2 puan kaybeden Galatasaray'ın ligde 8 puanı bulunuyor.