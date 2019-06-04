Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjdeli haber! - Fotomaç
04 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjdeli haber!

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadro planlaması yapan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli önderliğinde devam eden transfer çalışmalarında yıldız isimden Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
4 Haziran 2019 Salı 20:39 Güncelleme: 04.06.2019 20:52
Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjdeli haber!
Fenerbahçe transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjdeli haber!
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar iç ve dış transferde birçok oyuncu ile temas halinde.
Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjdeli haber!
Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, her saatini transfere harcadığını ifade ederek çok önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjdeli haber!
Fransız futbol adamı, Brahimi ve Habib Diallo transferlerini çok pahalı oldukları için olmayacağını söylemişti.
Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjdeli haber!
Stoper konusunda ise şuanda öyle bir ihtiyaçları olmadığını belirtmişti.
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