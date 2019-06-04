Fenerbahçe'ye dünya yıldızından müjdeli haber!

Spor Toto Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadro planlaması yapan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı lacivertlilerin sportif direktörü Damien Comolli önderliğinde devam eden transfer çalışmalarında yıldız isimden Fenerbahçe'ye sevindirici haber geldi. İşte transfer gelişmesinin detayları...
4 Haziran 2019 Salı 20:39
Güncelleme: 04.06.2019 20:52
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Fenerbahçe transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezonun şampiyon kadrosunu kurmak isteyen sarı-lacivertli kurmaylar iç ve dış transferde birçok oyuncu ile temas halinde.
Fenerbahçe'nin sportif direktörü Damien Comolli, her saatini transfere harcadığını ifade ederek çok önemli açıklamalarda bulunmuştu.
Fransız futbol adamı, Brahimi ve Habib Diallo transferlerini çok pahalı oldukları için olmayacağını söylemişti.
Stoper konusunda ise şuanda öyle bir ihtiyaçları olmadığını belirtmişti.