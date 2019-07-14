Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru!

Transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe gözünü karartmış durumda... Şimdiye kadar Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar, Altay Bayındır, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Fenerbahçe, üç yıldızla daha sözleşme imzalamak üzere. Sarı-Lacivertliler aynı zamanda basketbolda da adeta 'rüya takım' kuruyor...

14 Temmuz 2019 Pazar 11:30 Güncelleme: 14.07.2019 11:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





