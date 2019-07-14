Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru!
Transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe gözünü karartmış durumda... Şimdiye kadar Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar, Altay Bayındır, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Fenerbahçe, üç yıldızla daha sözleşme imzalamak üzere. Sarı-Lacivertliler aynı zamanda basketbolda da adeta 'rüya takım' kuruyor...
14 Temmuz 2019 Pazar 11:30
Güncelleme: 14.07.2019 11:54
Fenerbahçe, hem futbol hem de basketbolda yaşanan hayal kırıklıklarını telafi için çalışmalarını sıkı tuttu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Son 10 günde iki branşta da tanınmış ünlü isimler kadroya katılarak camiada büyük bir heyecan oluşturuldu.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kulüpte oldukça hızlı bir süreçten geçiliyor.
'Fener Ol' kampanyasıyla camianın bütünleşmesi, arka arkaya gelen transferlerle iyice pekişti.
Hem basketbol şubesi hem de futbol takımında üst üste gelen imzalar, camiayı yeniden havaya soktu.