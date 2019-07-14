Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru! - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Temmuz 2019, Pazar
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Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru!

Transferin en hızlı takımı olan Fenerbahçe gözünü karartmış durumda... Şimdiye kadar Murat Sağlam, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar, Altay Bayındır, Vedat Muriç ve Garry Rodrigues'i kadrosuna katan Fenerbahçe, üç yıldızla daha sözleşme imzalamak üzere. Sarı-Lacivertliler aynı zamanda basketbolda da adeta 'rüya takım' kuruyor...
14 Temmuz 2019 Pazar 11:30 Güncelleme: 14.07.2019 11:54
Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru!

Fenerbahçe, hem futbol hem de basketbolda yaşanan hayal kırıklıklarını telafi için çalışmalarını sıkı tuttu.

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Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru!

Son 10 günde iki branşta da tanınmış ünlü isimler kadroya katılarak camiada büyük bir heyecan oluşturuldu.

Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken kulüpte oldukça hızlı bir süreçten geçiliyor.

Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru!

'Fener Ol' kampanyasıyla camianın bütünleşmesi, arka arkaya gelen transferlerle iyice pekişti.

Fenerbahçe'ye 10 günde yıldız yağmuru!

Hem basketbol şubesi hem de futbol takımında üst üste gelen imzalar, camiayı yeniden havaya soktu.

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