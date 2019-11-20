Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'e İtalya'dan talip çıktı - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
20 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'e İtalya'dan talip çıktı

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'e İtalya'dan talip çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı yıldız Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için İtalya'dan bir talip daha çıktı. İşte sarı-lacivertlilerin golcü ismi için teklif edilmesi planlanan rakam ve detaylar...
20 Kasım 2019 Çarşamba 07:52 Güncelleme: 20.11.2019 07:56
Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'e İtalya'dan talip çıktı

Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken Fenerbahçe formasıyla 7 gol kaydeden ve 1 de asist üreten Vedat Muriç ile ilgili çok sıcak gelişmeler yaşanıyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'e İtalya'dan talip çıktı

Sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor...

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'e İtalya'dan talip çıktı

Başarılı performansının ardından adı dünya devi kulüplerle anılan Muriç için beklenen oldu.

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'e İtalya'dan talip çıktı

Muriç'i yakından takip eden kulüplerden olan Manchester United, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor maçına scout ekibinden Krsto Kilibarda'yı göndermişti.

Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'e İtalya'dan talip çıktı

United'ın bu girişiminin ardından İtalyan devi Juventus da Muriç'i yakından takip etmeye başlamıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN