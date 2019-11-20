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Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'e İtalya'dan talip çıktı
Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı yıldız Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için İtalya'dan bir talip daha çıktı. İşte sarı-lacivertlilerin golcü ismi için teklif edilmesi planlanan rakam ve detaylar...
20 Kasım 2019 Çarşamba 07:52
Güncelleme: 20.11.2019 07:56
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Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken Fenerbahçe formasıyla 7 gol kaydeden ve 1 de asist üreten Vedat Muriç ile ilgili çok sıcak gelişmeler yaşanıyor...
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Sarı-lacivertlilerin transferi için ezeli rakibi Galatasaray ile uzun uğraşlar verdiği ve mutlu sona ulaştığı Kosovalı golcü, bu sezon hem Fenerbahçe formasıyla hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor...
Başarılı performansının ardından adı dünya devi kulüplerle anılan Muriç için beklenen oldu.
Muriç'i yakından takip eden kulüplerden olan ManchesterUnited, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında oynadığı AytemizAlanyaspor maçına scout ekibinden KrstoKilibarda'yı göndermişti.
United'ın bu girişiminin ardından İtalyan devi Juventus da Muriç'i yakından takip etmeye başlamıştı.