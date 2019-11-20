Fenerbahçe'nin yıldızı Vedat Muriç'e İtalya'dan talip çıktı

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan kadrosuna kattığı Kosovalı yıldız Vedat Muriç ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon oynadığı futbolla göz dolduran ve şimdiden Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcü için İtalya'dan bir talip daha çıktı. İşte sarı-lacivertlilerin golcü ismi için teklif edilmesi planlanan rakam ve detaylar...

20 Kasım 2019 Çarşamba 07:52 Güncelleme: 20.11.2019 07:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





